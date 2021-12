Vbc Synergy Mondovì-Brescia 3-2. "The Ace Man" Matteo Lusetti: "Vittoria importantissima" (VIDEO)

Una vittoria per credere sempre di più nella salvezza! E' quella che ha ottenuto il Vbc Synergy Mondovì, che al PalaManera ha superato il Brescia per 3-2. Un successo sofferto quanto prezioso, ottenuto al termine di un match caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Serata da record per il palleggiatore Matteo Lusetti, capace di mettere a segno 8 ace. Ecco il commento del palleggiatore del Vbc, raccolto al termine del match: