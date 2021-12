Volley A1F. Cuneo batte Bergamo nel segno di Squarcini. La centrale: "Aggressive fin da subito" (VIDEO)

Premiata Mvp dell'incontro, Federica Squarcini è stata una tra le maggiori artefici della vittoria netta della Bosca san Bernardo Cuneo su Bergamo. "Tre punti d'oro - dice la centrale cuneese - l'obiettivo era vincere di fronte al nostro pubblico. Penso sia stata una bella gara, abbiamo mantenuto alta la concentrazione e giocato bene con muro e difesa, come ci eravamo preparate in sala video".

Sulla maggior aggressività vista in gara dalla squadra: "È importante. Dobbiamo imporre il nostro gioco dai primi punti, la differenza è che quando partiamo così concentrate abbiamo la carica per non abbatterci mai".