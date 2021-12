Volley A1F. Cuneo-Bergamo 3-0, la Gatta Ilaria Spirito graffia in difesa: "Ora siamo consapevoli delle nostre capacità" (VIDEO)

Graffia parecchio in difesa la Gatta Ilaria Spirito. Anche contro Bergamo alcune sua difese hanno permesso alle compagne di trasformare le rigiocate in punto. "Abbiamo giocato un'ottima partita - dice Iliaria -, aggressive fin da subito. Fare punti con squadre importanti come Conegliano e Monza, ma anche a Chieri che è un campo notoriamente difficile, ci ha fatto capire che quando giochiamo bene possiamo imporci. È stato importante capirlo.

Sull'obiettivo ottavo posto: "Ora faremo un testa a testa con Casalmaggiore. Dovremo fare più punti possibile, soprattutto nella partita in casa con Perugia e alla fine vedremo se saremo nella griglia della Coppa Italia"