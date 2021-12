Volley A2/F: nei quarti di Coppa Italia la Lpm Bam Mondovì ospiterà la Cbf Macerata!

In serie A2 Femminile si sono giocate tre gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la qualificazione del Green Warriors Sassuolo, che nell’anticipo del sabato ha espugnato il campo del Montecchio per 2-3, hanno raggiunto i “Quarti” anche la Cda Talmassons e la Cbf Macerata.

Sarà proprio la formazione marchigiana di coach Luca Paniconi l’avversaria della Lpm Bam Mondovì nei quarti che si disputeranno mercoledì 22 dicembre. Un match che avrà il sapore di un “replay” della finale di Rimini della scorsa stagione. Domani, infine, si giocherà Futura Busto Arsizio-Albese Como, la cui vincente affronterà il Pinerolo nei quarti. Ecco il quadro completo dei risultati degli ottavi di finale e il programma dei quarti:

Ottavi di finale Coppa Italia – 12 dicembre 2021

Cda Talmassons H. Olbia 3-0 Cbf Macerata Ran. Soverato 3-1 Ipag Montecchio G.W. Sassuolo 2-3 Fut. Busto Arsizio Albese Como -

Quarti di finale Coppa Italia – 22 dicembre 2021