Volley A2/M: Pazzo, Pazzo Synergy Mondovì! Il Vbc supera Brescia al tie-break e alimenta le speranze di salvezza

Pazzo, Pazzo Mondovì! Il Vbc Synergy di coach Denora supera in rimonta il Gruppo Consoli McDonald’s Brescia al tie-break. Una vittoria preziosissima per i Galletti, che grazie a questo risultato alimentano le aspirazioni di salvezza. E’ stato un match ricco di capovolgimenti di fronte e con il servizio in battuta spesso protagonista.

Non a caso il palleggiatore Matteo Lusetti ha chiuso l’incontro con 8 ace. Dopo un’ottima partenza dei padroni di casa, il Vbc ha subito il ritorno di Brescia, brava a portarsi sul 2-1. A quel punto, grazie anche all’innesto di Nicola Cianciotta, i Galletti sono riusciti a riprendere le redini del match, conducendo in porto la vittoria.

Da segnalare che gli ospiti sono scesi in campo senza l’eterno giovane Alberto Cisolla, rimasto a Brescia a causa di un infortunio. La squadra lombarda si è resa pericolosa soprattutto grazie agli attacchi dei vari Galliani, Patriarca e Giannotti.

PRIMO SET: coach Denora inserisce dal primo minuto Matteo Meschiari e il giovane schiacciatore si fa subito apprezzare in attacco e nella difesa a muro. Galletti avanti 3-1. Arinze Kelvin ancora in rodaggio e poco incisivo, con la squadra lombarda che ne approfitta e si porta sul 5-6. Nuovo capovolgimento di fronte e Vbc sul 9-7. Ancora parità sul 10-10. Il primo ace dell’incontro lo mette a segno Arinze Kelvin. Sul 12-10 coach Zambonardi chiama il time-out. Doppio errore di Arinze Kelvin e il punteggio ritorna in equilibrio. Entra in campo Nicola Cianciotta. Galletti ancora imprecisi e sul 14-16 questa volta è coach Denora a chiamare il time-out. Inizia lo show di Matteo Lusetti, che piazza tre ace di fila e porta il Vbc sul 20-18. Time-out di Zambonardi. Poco dopo Lusetti si concede il poker in battuta. Mondovì sul 23-18. I Galletti, trascinati dal tifo incessante dei suoi sostenitori, chiude il primo set sul 25-19.

SECONDO SET: Matteo Meschiari buca la barriera e mette a terra il primo pallone. Cartellino giallo sventolato alla squadra ospite, rea di aver protestato con eccessiva veemenza. Galletti sempre incisivi con Meschiari. Il muro di Brescia diventa più solido e la squadra di Zambonardi va a condurre sul 4-5. L’ace di Galliani porta a due le lunghezze di vantaggio dei lombardi. Pronta risposta del Vbc, che ritrova rapidamente la parità. Muro di Ceban e con i Galletti sul 9-7 coach Zambonardi è costretto a chiamare il time-out. Break della formazione ospite. Con Patriarca in battuta il Brescia rimette avanti la propria squadra sul 10-11. Ospiti avanti sul 14-17. Time-out chiesto da Francesco Denora. La formazione lombarda aumenta il vantaggio a +6. Ancora time-out chiesto dalla panchina monregalese sul 15-21. Il black-out del Vbc continua e sul 15-24 sono 9 i set-point a disposizione del Brescia. Al terzo tentativo arriva il punto che chiude il parziale sul 17-25.

TERZO SET: giallo per la panchina monregalese. Brescia avanti 1-3. Galletti che sembrano aver perso lo smalto del primo set. Sul punteggio di 4-8 coach Denora chiama il time-out. Al rientro in campo i Biancoblù di casa recuperano due lunghezze. Nuovo break per gli ospiti, avanti 7-12. Ace di Galliani e Brescia in fuga. Sul 9-16 arriva il secondo time-out chiesto da Denora. La formazione di Zambonardi è un treno in fuga. Brescia avanti 12-20. Nicola Cianciotta prova a rendere meno pesante lo score. Il set, sempre sotto controllo della formazione ospite, si chiude poco dopo sul punteggio di 15-25.

QUARTO SET: Galletti pimpanti sul 3-0. Dopo il muro di Vittorio Ceban il Vbc allunga sul 5-1. Time-out chiesto da Zambonardi sul 7-2. Quattro ace consecutivi di Galliani e Brescia che riacciuffa la parità. Denora chiama il time-out. Il Vbc sembra aver superato il momento di difficoltà e soprattutto grazie ai colpi Cianciotta torna avanti sul 12-9. Contro-break degli ospiti e squadre nuovamente in parità sul 13-13. Vbc che prova ad alzare il ritmo. Sul punteggio di 17-14 dalla panchina lombarda arriva la richiesta di time-out. Ace di Camperi. Ennesimo ace di Matteo Lusetti e Vbc ad un passo dalla conquista del set 24-19. Al secondo tentativo arriva il punto di Ceban che chiude il parziale sul 25-20. Ed è ancora tie-break.

TIE-BREAK: partenza sprint dei Galletti, che dopo l’ace di Lusetti (il 7° dell’incontro) porta il Vbc sul 3-0. Una reazione di stizza di Galliani costa al Brescia il secondo giallo e dunque il rosso per il 5-0 a favore di Mondovì. Vbc avanti 7-2 e coach Zambonardi chiama il time-out. Gli ospiti recuperano due lunghezze. Si arriva al cambio campo sul punteggio di 8-4. Break di tre punti per Brescia. Sull’11-9 coach Denora chiama il time-out. Ace del solito Lusetti e Mondovì sul 13-9. Quattro match-point per i padroni di casa sul 14-10. Al secondo tentativo arriva l’attacco vincente di Mazzon, che chiude parziale e match sul 15-11. E’ vittoria VBC!

VBC SYNERGY MONDOVI’: Meschiari 9, Raffa, Arinze Nwachukwu 22, Fenoglio, Lusetti 9, Boscaini 3, Catena 3, Gecchele, Camperi, Ceban 10, Mazzon 4, Cianciotta 14. Allenatore: Francesco Denora; 2° All. Stefano Mesturini

GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA: Mazzone 11, Orazi, Tiberti, Giannotti 17, Bettinzoli, Patriarca 18, Crosatti 1, Franzoni, Galliani 20, Neubert, Ventura, Esposito 6, Togni, Seveglievich, Rizzetti. Allenatore: Roberto Zambonardi 2° All. Paolo Iervolino

ARBITRI: 1^ Rachela Pristerà; 2° Simone Cavicchi