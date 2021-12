Volley A2M. Preziosa vittoria di Cuneo sul campo di Lagonegro: 3-1 per la BAM Acqua San Bernardo

Preziosissimo successo esterno della BAM Acqua San Bernardo Cuneo che fa suo il confronto contro la Cave del Sole Lagonegro per 3-1 (19-25/25-19/27-29/15-25). Con questo successo la formazione di Serniotti sale al quarto posto della classifica provvisoria ed è ad un passo dalla qualificazione per un posto nei quarti Coppa Italia.

Nel primo set le squadre iniziano a stretto contatto di gomito, fin quando per Cuneo va al servizio Codarin che spezza l'equilibrio. La BAM Acqua San Bernardo prende un buon margine di vantaggio che non molla fino alla fine, nonostante un tentativo di rimonta dei lucani. Il set scivola via 19-25 per i piemontesi, che ricevono con una positività di squadra del 50%, ma un attacco più incisivo rispetto gli avversari: 50% su 37%. Ottimo primo set per l'opposto Wagner, 4 punti in attacco su 7 (anche quello finale) con 57% di positività.

La situazione si ribalta in avvio di secondo set, con Lagonegro brava a picchiare dalla linea di fondo e staccare subito i piemontesi di 5 lunghezze: sul 7-2 Serniotti ferma gioco. Cuneo prova a rimontare (9-12 muro di Wagner), ma gli uomini di Barbiero allungato nuovamente grazie a due attacchi di Miller che costringono ancora Serniotti al tim-e out sul punteggio di 15-10. Il muro di Pedron Codarin ed un attacco di Wagner dalla seconda linea portano Cuneo a -1 (16-15), ma i padroni di casa restituiscono il favore bloccando capitan Botto, poi Sighinolfi attacca fuori la palla del nuovo +4 per Lagonegro (19-15). Sbaglia anche la squadra di casa su un attacco centrale (20-17), ma la pipe out di Botto ed un muro su Wagner regalano il set ai lucani: 25-19 ed 1-1.

Cuneo prende due lunghezze di vantaggio in avvio di terzo set, Lagonegro pareggia 5, ma i piemontesi sull'ace di Preti si riportano di nuovo avanti 5-7. L'attacco fuori di Wagner, quello vincente di Di Silvestro e l'ace do Bonola spingono Lagonegro avanti 7-9, ma l'opposto cuneese si riscatta fermando Di Silvestre a muro per la nuova parità a 10. Sighinolfi ferma Argenta a muro (10-11, Mathiaza sbaglia l'attacco sotto rete e Cuneo va di nuovo sul break (11-13), subito assorbito dal fallo in palleggio fischiato a Pedron (13-13). Cuneo è troppo fallosa, Codarin schiaccia fuori una palla e regala il punto del 16-14 per Lagonegro che costringe Serniotti a fermare il gioco. Si riprende, prima arriva l'ace di Mathiaz su Pedron (17-14), poi l'errore di Botto e sul 19-15 c'è l'ultimo time out del coach cuneese. Di Silvestre mette fuori due palle (20-17 e 21-19) e stavolta il time out lo chiama Barbiero. Pistolesi commette un'ingenuità e si fa fischiare un fallo d'invasione aerea, poi Wagner segna il punto del 21-21 e subito dopo quello del sorpasso: 21-22 ed secondo time out Lagonegro. Il set si conclude ai vantaggi per Cuneo, 27-29, sulla battuta insidiosa di Codarin che offre l'assist a Pedron dopo la ricezione lunga di Lagonegro.

Nel quarto set Cuneo va avanti 2-4 sull'ace di Pedron, poi con il muro i piemontesi incrementano il vantaggio sul 4-7. Ace di Preti e siamo 6-10, con time out per Barbiero. Botto piazza il pallonetto del +5 (7-12), Wagner quello del +6 (9-14). Lagonegro si disunisce, l'ace di Wagner porta la BAM Acqua San bernardo avanti 12-20, il muro di Codarin su Mathiaz 13-22, Wagner segna il 13-23, l'errore di Pistolesi al servizio regala i tre punti a Cuneo.