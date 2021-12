Volley giovanile: Cuneo, fine settimana da padroni di casa per gli aquilotti

Una vittoria e una sconfitta per le compagini Under 15 BAM Mercatò Cuneo Rossa & Bianca: i primi in trasferta a Mondovì hanno portato a casa 3 punti pieni, mentre i secondi più giovani e meno esperti sono usciti a testa alta dal confronto con l'Asti.

L 'agenda degli aquilotti:

SAB 11 • ore 18.00

𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗖

Bam Mercatò Cuneo VS Artivolley -> Pala ITIS

DOM 12 • ore 10.30

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟳

Cuneo Rossa VS Villanova/vbc Mondovì -> RoccabrunaCuneo Verde VS Cuneo Bianca -> Pala ITIS

Inoltre saranno tre i turni infrasettimanali, che vedranno impegnate l’Under 19 Rossa a Boves martedì sera, mentre mercoledì sarà la volta dell’Under 17 e dell’U19 Bianche, la prima in trasferta ad Asti e la seconda a Villanova Mondovì.

Le partite sono finalmente a porte aperte, ma a capienza limitata, pertanto tutte le partite casalinghe del settore giovanile cuneese, disputate al Pala ITIS, continueranno ad essere trasmesse in diretta sul canale YouTube “CUNEO VOLLEY TV” -> www.youtube.com/c/CuneoVolleyTV per dare la possibilità a tutti coloro che non potranno essere presenti in palestra, di poter vedere i giovani atleti giocare.