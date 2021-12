VolleyA1F. Cuneo, tutto facile contro Bergamo: 3-0 della Bosca San Bernardo sulle lombarde

Tanta grinta per la Bosca San Bernardo Cuneo che ha strapazzato Bergamo per 3-0 (Foto Danilo Ninotto)

Missione compiuta. La Bosca San Bernardo Cuneo batte in soli tre set (25-19/25-21/25-19) il Volley Bergamo 1991 e compie un notevole passo in avanti verso la zona comoda della classifica: quella, per intenderci, che porterà alla qualificazione tra le prime otto al termine del girone di andata e che consegnerà il pass per i quarti di Coppa Italia. Ora le ragazze di coach Pistola hanno scavalcato casalmaggiore all'ottavo posto con 14 punti, due in più delle stesse lombarde e a +5 su Bergamo.

Protagonista della serata Federica Squarcini, premiata Mvp dell'incontro, che ha chiuso con il 54% di positività in attacco, ma soprattutto determinante in alcuni frangenti delicati del match. Ottima anche la prestazione dell'olandese Jasper, che di partita in partita sta crescendo sempre più, mettendo in evidenzia le notevoli doti tecniche.

Cuneo scende in campo con Signorile in palleggio, la francese Gicquel opposto, Kutznetsova e Jasper schiacciatori ricevitori, le due centrali Stufi e Squarcini con Spirito libero.

Risponde Bergamo schierando la regista Di Iulio con la brasiliana Borgo opposto, Lanier e Loda schiacciatrici di posto 4, al centro Ogomos e Schoelzel con libero Faraone.

PRIMO SET. Primo consistente vantaggio per Cuneo sull'attacco vincente di Jasper che firma il punto del 7-4. Bergamo si rifà sotto sul diagonale vincente di Lanier e l'errore di Kutznetsova che spinge in rete porta le lombarde sul -1 (11-10), ma la russa si rifà schiacciando di potenza la pipe che regala a Cuneo il punto del 13-10 ed il muro di Gicquel quello del 14-10. C'è il time out di Bergamo, poi l'errore in attacco di Gicquel dà fiato alla manovra delle lombarde (15-12), ma subito Cuneo allunga con Stufi che segna il punto del 17-12. Arriva anche il doppio muro di Kutznetsova che porta la Bosca avanti 20-13, cui fa seguito quello della rientrante Degradi per il 21-13. Bergamo recupera due break e Pistola interrompe il gioco sul 21-16. Il set si fa un po' più più equilibrato, ma l'errore di Lanier porta Cuneo al set ball sul punteggio di 24-18: al secondo tentativo chiude Gicquel.

SECONDO SET. Equilibrato l'inizio del secondo parziale, poi Cuneo prende il largo con l'attacco di Gicquel ed il muro di Squarcini (9-6). La centrale cuneese si ripete dal centro costringendo coach Giangrossi a chiamare time out sul punteggio di 11-7. Si riprende a giocare, va subito a segno Kutznetsova in battuta e l'allenatore rossonero non ci pensa un attimo: secondo time out di Bergamo sul 13-7.Le lombarde reagiscono e rosicchiano tre break portandosi a -2 (20-18), ma Cuneo riprende a macinare gioco e al primo tentativo chiude con il muro di Kutznetsova.

TERZO SET. Parte subito a razzo la Bosca Acqua San Bernardo Cuneo: sul 5-1 coach Giangrossi è già costretto ad interrompere il gioco. Bergamo prova a reagire: Schoelzel piazza l'ace su Spirito (8-6) e Di Iulio ferma a muro Squarcini portando le lombarde sul -1 (11-10), ma le Gatte tornano a macinare gioco. È Gicquel dalla seconda linea a firmare il 16-12 con conseguente secondo time out bergamasco. Non è finita qui: Stufi sbaglia l'attacco in parallela e subito dopo Borgo mette a terra la palla del 16-15, stavolta è Pistola che deve fermare il gioco. Le biancorosse riordinano le idee: Gicquel a muro e due palle out di Bergamo (Borgo e Lanier) spingono Cuneo sul 21-16. Il set ball porta la firma di Sara Caruso (24-19), chiude un fallo di seconda linea bergamasco.

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO-VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-19/25-21/25-19)

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 12, Degradi, Squarcini 11, Spirito (L), giovannini, Zanette, Gicuqle 14, Agrifoglio, Signorile 1, Caruso 1, Jasper 9, Stufi 8. N.e. Sposetti, gay. Allenatore: Pistola - CUNEO: ric. 52% (30% prf), att. 52%, muri 11, aces 4, batt. sb. 10, errori 17