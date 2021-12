A Piasco i 60 anni del gruppo donatori di sangue Adas Saluzzo Fidas

Sessant'anni di donazioni per il gruppo ADAS Fidas Saluzzo di Piasco. Un giorno di festa dedicato a tutti i donatori, in particolare a tutti quelli che hanno contribuito alla nascita del gruppo e lo hanno fatto crescere con passione nel corso degli anni.

"Un traguardo veramente grande e importante" - commenta il capogruppo Mirko Silvestro del gruppi di Piasco - "Sessant'anni di donazioni trascorsi con entusiasmo e viva gioia. Dedichiamo questa giornata al ricordo di tutti i donatori che ci hanno preceduto, in particolare i pionieri che hanno dato vita a questo gruppo, quattro uomini di buona volontà e di grande spirito: Antonio Gerardi (capogruppo), Giovanni Olivero (vice capogruppo), Pierino Fina e Francesco Gerardi che già da due anni donavano saltuariamente il proprio sangue a chi ne aveva bisogno (in casi di emergenza si donava “braccio a braccio” cioè dal donatore all’ammalato). Se abbiamo raggiunto questo traguardo e perché nel corso degli anni abbiamo creduto nel dono del sangue e ne abbiamo trasmesso l’entusiasmo nelle famiglie negli ambienti di lavoro e nelle nostre amicizie. Ricordo anche con molta stima e affetto Aldo Isaia, che per molti anni è stato capogruppo qui a Piasco, la sua passione nel portare avanti questo gruppo è sempre stata grande".

L'associazione conta 265 donazioni annue, 175 donazioni banda del sangue, ha festeggiato il 60ennale ieri, domenica 12 dicembre, con la S. Messa e la premiazione dei donatori benemeriti alla presenza di autorità civili e religiose. Un bel momento di festa anche se, a causa delle normative vigenti, non è stato possibile organizzare il pranzo sociale, rinviato a data da destinarsi.