Al Cinema Galateri di Cherasco ultimo appuntamento della rassegna Cine Food

Domenica 19 dicembre ci sarà l’ultimo appuntamento al Cinema Galateri con la rassegna di Cine food, il cinema che nutre.



Alle ore 16,30 dopo l’accoglienza e la merenda (verrà servito uno snack a zero spreco alimentare preparato dalla Gastronomia dell'Arco), avrà inizio il LABORATORIO PER BAMBINI dai 5 agli 11 anni dal tema “COLORA CON LE ERBE” a cura di LaCasaRotta, laboratorio creativo di pittura con le erbe, le verdure e le spezie.



Il laboratorio dura fino alle ore 19 (si prega di portare pennelli, fogli da disegno spessi, grembiule, i genitori possono accompagnare i bambini solo per vigilare su di loro, ma non possono fare il laboratorio). Possono partecipare al laboratorio massimo 10 persone.



Alle 17 si svolgerà l’incontro con MOHAMMED BA (attore, scrittore e mediatore culturale) per parlare di “GLI ANCORAGGI DELLA COEVOLUZIONE E DELLE INTERDIPENDENZE IN TEMPI DI CRISI”: la nuova coscienza giovanile scuote ed assilla i governanti del mondo per cambiare i paradigmi politici nel post moderno. È possibile cambiare il mondo senza imparare a tutelare le diversità etniche, culturali, religiose ed ambientali?



Seguirà la proiezione “THE GREAT GREEN WALL – LA GRANDE MURAGLIA VERDE” di Jared P. Scott (Regno Unito 2019). Nella vasta fascia dell'Africa sub-sahariajna, dove gli effetti della crisi climatica aggravano ulteriormente una situazione di per se già critica, si sta realizzando uno degli sforzi più ambiziosi dell'umanità: la creazione del Grande Muro Verde. Si tratta della più estesa struttura organica del pianeta, destinata, al suo completamento previsto per il 2030, a superare per dimensioni la Grande Barriera Corallina australiana. Attraverso lo sguardo della famosa cantante e attivista maliana Inna Modja, siamo condotti in un viaggio visivamente e musicalmente sbalorditivo. In uno scenario di gravi conflitti e carestie, i benefici del progetto si fanno sempre più concreti, testimoniando la storia di un fiorente movimento panafricano che porta speranza a milioni di persone.



Cinema Galateri, via Cavour n.37 – Cherasco; ingresso gratuito, prenotazione consigliata e info all’ufficio turistico 0172427050-427053.