Anche a Lesegno si accende il Natale: luminarie per il paese e un albero alto sei metri

L'aria delle festività Natalizie scalda anche il comune di Lesegno che da ieri, domenica 12 dicembre, ha ufficialmente acceso le luminarie in paese e uno speciale albero alto 6.5 metri sulla piazza del centro.

"Un grazie speciale alla Riva Acciaio per il contributo economico che ci ha permesso di acquistare decorazioni che da alcuni anni mancavano e che renderanno più colorato e luminoso questo Natale 2021!" - commenta il sindaco Emanuele Rizzo - "Un grandissimo ringraziamento alla Proloco di Lesegno e al suo presidente Osvaldo Martini per l'allestimento e la realizzazione di alcuni particolari soggetti che arricchiscono le decorazioni esposte nel centro storico e nelle frazioni. Un grazie al nostro mitico Michele Pecollo sempre presente, ai tecnici e all'amministrazione del comune che è riuscita in breve a ricercare, acquistare e organizzarsi per partire con i lavori! In ultimo, un grazie ai volontari che hanno dato un valido aiuto in questi due giorni".