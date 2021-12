Inaugurato l'anno accademico del Politecnico di Mondovì in sinergia con Confindustria Cuneo e le aziende della Granda

Il nuovo anno accademico per il Politecnico di Torino sede di Mondovì è stato inaugurato all'insegna della collaborazione sinergica tra università, associazioni di categoria e aziende della Granda.

Oggi pomeriggio, lunedì 13 dicembre, sono stati siglati infatti quattro

protocolli di intesa.

Il primo riguarda il Politecnico di Torino e il Miac- Polo Agrifood e altri tre sono stati firmati tra Confindustria Cuneo con Polo Agrifood, CIM 4.0 - Michelin Italia e Links Foundation.

“Un anno importante perché segna un punto dì ripartenza dopo lo scoppio della pandemia” - ha commentato l’assessore Sandra Carboni in rappresentanza del comune dì Mondovì - “La riapertura dì questa sede è un orgoglio per la città ed è frutto dì un grande lavoro dì squadra che ci auguriamo continui a crescere negli anni a venire".

"Le sfide che scriveranno il futuro" - ha sottolineato il rettore del Politecnico, il prof. Guido Saracco - "si vinceranno solo grazie alle competenze dei giovani. Bisognerà lavorare in ricerca e innovazione nei campi dell'informatica e della transizione ecologica. In questo senso sarà fondamentale realizzare nuovi rapporti tra università e imprese del territorio e Mondovì, come polo di formazione professionalizzante, guarda in questa direzione".

All'inaugurazione dell'anno accademico sono intervenuti anche i rappresentanti di Fondazione CRC e Fondazione CRT che hanno sostenuto e creduto nel progetto del ritorno del Politecnico in città.

"Questi protocolli – ha evidenziato il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola - contribuiscono a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione che Confindustria Cuneo ha generato in questi anni. Ecosistema che mette in relazione le nostre imprese con i soggetti promotori dell’innovazione per dare vita attività di divulgazione e trasferimento tecnologico e supporto nella transizione digitale. Un elemento in particolare accomuna tutti i protocolli: l’attenzione al tema della formazione, fondamentale per consentire alle imprese di sviluppare le competenze 4.0 per affrontare le sfide del futuro".

Soddisfazione ed entusiasmo per gli accordi siglati con Marcello Cavallo, presidente del MIAC, Enrico Pisino, Ceo di CIM4.0 e Simone Rossi, direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo e Stefano Buscaglia direttore generale di Links.

Le collaborazioni porteranno a promuovere percorsi che permettano alle aziende della Granda di incrementare il loro livello di ricerca, innovazione, formazione e tecnologia

In dettaglio, per quanto riguarda il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo, centro per l’innovazione tecnologica e di servizi alle imprese nei settori di ricerca e sviluppo dell’agrifood e soggetto gestore del Polo AGRIFOOD della Regione Piemonte, l’accordo prevede l’organizzazione di attività congiunte sul territorio volte a sensibilizzare le imprese sulle opportunità esistenti in ambito agroalimentare, la promozione di incontri tra MIAC-Polo AGRIFOOD e le imprese per facilitare lo scambio di conoscenze tra il mondo imprenditoriale e il sistema della ricerca e dell’innovazione, la realizzazione di progetti comuni in programmi di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale. Alla base del protocollo anche la volontà di sviluppare proposte nell’ambito della formazione, da inserire nell’offerta “Scuola d’Impresa” del Centro Servizi per l’Industria di Confindustria Cuneo e del Polo Agrifood.

Il secondo protocollo sottoscritto da Confindustria Cuneo con Competence Center CIM4.0 e Michelin. CIM4.0 è il Centro di Competenza con sede principale a Torino, costituito da Politecnico di Torino, Università di Torino e 23 aziende; riconosciuto dal MISE nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 con l’obiettivo di incrementare nelle aziende la diffusione delle opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Per rendere più agevole l’interazione tra CIM4.0 e le realtà del territorio della provincia di Cuneo, Michelin, CIM4.0 e Confindustria Cuneo hanno deciso di costituire una sede decentrata in un’area fornita da Michelin, che verrà inaugurata nella primavera del 2022: saranno allestiti laboratori pilota per effettuare prove e sperimentazioni sia a scopo di testing sia con finalità didattiche. A disposizione ci saranno robot collaborativi, sistemi di visione basati su Intelligenza Artificiale e per manutenzione predittiva, MES e sistemi di trasporto a guida automatica.

Infine, l’accordo siglato da Confindustria Cuneo con Links Foundation, realtà nata dalla volontà della Fondazione Compagnia di San Paolo e del Politecnico di Torino di dotarsi di uno strumento capace di operare nella ricerca applicata, nell’innovazione e nel trasferimento tecnologico, fungendo da ponte tra ricerca di base e mercato. Per fare questo, Links sostiene processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli altri attori pubblici e privati.

I punti principali dell’accordo riguardano la creazione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di progetti comuni in programmi di rilevanza nazionale ed internazionale, la collaborazione nella proposta di servizi alle imprese per favorire l’accesso alle opportunità di finanziamento per progetti di ricerca, la spinta per un proficuo scambio di conoscenze tra mondo imprenditoriale e sistema della ricerca e dell’innovazione attraverso incontri ed eventi. Previsto inoltre lo sviluppo di proposte formative da inserire nell’offerta “Scuola d’Impresa” del Centro Servizi per l’Industria di Confindustria Cuneo.

“Sono molto soddisfatto degli accordi firmati oggi tra enti che si pongono insieme l’obiettivo di creare le condizioni ottimali per una crescita organica e strutturata del tessuto produttivo del territorio." - dichiara il responsabile della sede di Mondovì del Politecnico di Torino Paolo Fino - "Sono certo che il banco di prova del PNRR ci confermerà l’importanza della nostra risposta coesa e supportata da enti territoriali, fondazioni e istituzioni locali” .

L'inaugurazione dell'anno accademico si è conclusa con la lectio del prof. Alessandro Sanino, docente di scienza e tecnologia dei materiali all'università del Salento e co-founder di Gelesis srl dal titolo: "L'orizzonte immaginato di un sognatore tecnolgoico: una lunga vamminata da Lecce a Wall Street".