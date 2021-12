“Bien Vieillir”: un progetto per gli anziani fragili delle Valli del Monviso

Si chiama “IncL”, ed è un progetto che prevede azioni in favore degli anziani fragili del territorio.

Dopo alcuni momenti di presentazione alla popolazione, ma soprattutto alla rete del volontariato locale della Valle Po e Infernotto, entra nel vivo l’iniziativa “Bien Vieillir / Invecchiare Bene” all’interno del Piano integrato territoriale “PITER Terres Monviso” e finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, attraverso il Programma Interreg Alcotra 2014-2020.

Gli incontri sul territorio sono partiti ad ottobre.

Il primo incontro di presentazione, a Paesana

A Paesana, dopo una prima esperienza in Valle Varaita, è stato presentato il progetto “IncL - Bien Vieillir-Invecchiare Bene”. L’obiettivo è quello di migliorare l’approccio socio sanitario in media e alta montagna.

Al primo incontro di presentazione hanno preso parte tutti i soggetti potenzialmente interessati dal progetto: Amministratori locali, vertici delle case di riposo, rappresentanze delle Associazioni di volontariato locale.

Sono state illustrate le azioni che il progetto sta portando avanti per mettere a fuoco l'importanza di permettere alle persone fragili che vivono nelle valli del Saluzzese di poter invecchiare bene, a casa propria e nei luoghi di riferimento.

La rete dei “Gipic”

A Paesana è stata presentata anche una delle più recenti attività del progetto IncL, la costituzione della rete dei “Gipic”, vale a dire dei Gruppi integrati di presa in carico, composti da diverse figure professionali– assistenti sociali, infermieri, operatori socio sanitari, educatori professionali – coadiuvate dal volontariato locale.

I “Gipic” stanno avviando la sperimentazione, guidata da Consorzio Monviso Solidale, ASsl Cn1 e Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, di un nuovo modello di presa in carico integrata sociosanitaria degli anziani fragili che vivono sul territorio.

Gli anziani nelle opere di Renoir, Caravaggio, Vermeer

Sempre a Paesana, in occasione della grande rassegna di ottobre, il progetto ha saputo farsi conoscere attraverso la mostra “Inquadriamoci - La bellezza della fragilità”, con cinquanta fotografie di anziani della valle Varaita, in posa come soggetti di dipinti di Renoir, Caravaggio, Vermeer e tanti altri autori celebri.

Un esperimento di fusione tra il sociale e la sperimentazione artistica portato avanti dall’équipe di operatori sociosanitari e educatori professionali della valle Varaita durante il periodo del lockdown della primavera 2020.

Le fotografie sono state il risultato finale di un articolato intervento di rete portato avanti per incontrare gli anziani, farli tornare protagonisti degli interventi di inclusione nonostante la pandemia, facendoli sentire parte di un tutto. La ricchezza dal punto di vista aggregativo del percorso ha rappresentato, in tempo di lockdown, e rappresenta tuttora una risposta per fronteggiare l’isolamento sociale che si può vivere in territorio montano, ulteriormente aggravato dall’emergenza sanitaria.

Da Sanfront ripartiranno gli incontri di dicembre

Al primo appuntamento di Paesana è seguito, un mese più tardi, a Sanfront, un secondo incontro di “restituzione” di tutto ciò che era emerso a metà ottobre.

E proprio da Sanfront, sono ripartiti gli incontri in programma a dicembre. Giovedì 9 l'incontro si è tenuto a Sanfront; ora il programma prevede iniziative martedì 14 (a Paesana) e martedì 21 dicembre (a Castellar) sono in programma tre pomeriggi di attività ludico-ricreative, rivolte a persone con età maggiore di 60 anni e proposte dal Consorzio Monviso Solidale.

Gli appuntamenti sono ovviamente a partecipazione gratuita, raccolti sotto il titolo di “Animiamoci in valle”, e sono una delle azioni messe in atto nelle valli Po e Bronda nell’ambito del progetto. Lo scopo sarà offrire un’occasione di socializzazione a chi desidera trascorrere del tempo in compagnia.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 16.30. A Sanfront, appuntamento negli spazi al piano terreno del Palazzo Don Stecca, in via Trieste. A Paesana ritrovo nell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria, in piazza Vittorio Veneto. Mentre a Castellar l’appuntamento conclusivo si terrà nella Sala Sarvanot, di via Maestra.

Le attività spazieranno dal gioco al dialogo, proposte da un’équipe collaudata di educatori professionali e operatori socio assistenziali, che negli scorsi anni hanno lavorato con successo mettendo in atto queste medesime modalità sul territorio della valle Varaita.

La finalità è quella di innescare un meccanismo positivo di socialità, attraverso la proposta di giochi e animazioni di gruppo che diventano l’occasione per conoscersi, per incontrarsi e per creare o rinsaldare amicizie che possano poi essere coltivate anche al di là dei momenti di animazione.

Il progetto si presenta alla Valle Infernotto

Di pari passo, nel frattempo, il progetto si è presentato anche alla Valle Infernotto.

Giovedì scorso, nella Sala Geymonat della biblioteca comunale di Barge è stato illustrato l’avanzamento delle attività del progetto. Si è trattato di un incontro pubblico con il territorio della valle Infernotto, con gli Amministratori e con l’associazionismo locale.

Dopo l’introduzione iniziale, gli operatori Lucrezia Giletta, Silvana Garino, Paolo Ramello, Pauline Giusiano hanno raccontato le finalità del progetto, il superamento delle fragilità e la ricerca dell’inclusione sociale, e le modalità con le quali vengono portate avanti le azioni che lo costituiscono.

Tra gli strumenti che gli operatori hanno presentato al pubblico ha suscitato particolare interesse un video, un collage di interviste e testimonianze raccolte parlando con alcuni anziani fragili del territorio della valle Varaita direttamente a casa loro, che dimostra come l’animazione sociale possa essere interessante ed emozionante, oltre che utile per le persone che vengono prese in carico.

A seguire, utilizzando una modalità di ingaggio che ha già dato esiti molto positivi nei precedenti appuntamenti sul territorio, ai partecipanti è stato chiesto di rispondere ad una serie di domande sul senso dell’appartenenza ad una comunità e su come si possano sostenere i bisogni di alcuni suoi membri. Per la Valle Infernotto la serata di restituzione che si terrà a gennaio 2022, a Bagnolo Piemonte.

Le impressioni degli Amministratori e del Consorzio Monviso Solidale

Sul territorio, gli Amministratori locali hanno sottolineato come questo progetto arrivi in zone dove c’è consapevolezza “della necessità di essere attivi con interventi sociali in favore degli anziani e che, specialmente a seguito dei difficili mesi della primavera 2020, stanno già realizzando diverse azioni che potranno essere potenziate con il coinvolgimento degli operatori del Consorzio Monviso Solidale impegnati nel progetto IncL”.

Proprio Barge e Bagnolo “sono da sempre territori ‘vivaci’ dal punto di vista dell’attenzione ai bisogni della popolazione e delle iniziative attivate- – ha detto il responsabile dell’Area progetti del Consorzio Monviso Solidale, Enrico Giraudo - e il Progetto IncL opera principalmente sui territori di Valle e montani a tutela dei soggetti fragili.

Questo progetto in particolare, che per ora è una sperimentazione, cerca di evidenziare gli effetti positivi che può avere un intervento integrato di presa in carico socio sanitaria con il supporto della comunità locale.

Auspichiamo che da questo lavoro possa scaturire un modello di intervento più efficace e che esso possa diventare, al termine della progettazione, stabile nel tempo”.

Cos’è il progetto “IncL - Bien Vieillir-Invecchiare Bene”

Il progetto IncL - Bien Vieillir-Invecchiare Bene si sviluppa attraverso azioni concrete che permettono di portare, in maniera durevole, i servizi socio sanitari sul territorio: alla sua riuscita collaborano partner che per la prima volta cooperano a livello transfrontaliero: comunità di comuni e consorzi comunali, enti ospedalieri, società civile. Sul versante italiano, gli interventi sono previsti nelle valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda e Infernotto.

Questa opportunità si è concretizzata grazie a un’iniziativa, basata su un progetto di legge, che intende avvicinare i servizi sociali e sanitari alla popolazione e, in Franca, grazie alla volontà degli organismi locali di compensare la lontananza dei grandi centri urbani, situati fuori dal territorio di competenza.

Il progetto ha saputo riunire partner che per la prima volta coopereranno a livello transfrontaliero: comunità di comuni e consorzi comunali (CCSP, CCVUSP, CCGQ, CMS e CSAC), enti ospedalieri (ASL CN 1 e GHT delle Alpi del Sud), società civile (CoDES 05).

Associando attività di prevenzione e di cura e grazie alle nuove tecnologie, il progetto si rivolge sia alla popolazione residente che non residente (anziani, malati cronici, persone fragili).

Cos’è il Piano integrato territoriale Terres Monviso

Il Piter Terres Monviso coinvolge un territorio che comprende in Italia le Unioni Montane dalla Valle Stura alle Valli del Monviso e la pianura Saluzzese e in Francia le Comunità dei Comuni del Guillestrois - Queyras, Serre - Ponçon e Ubaye - Serre - Ponçon.

Si articola su cinque progetti che riguardano ambiente, sicurezza e infrastrutture, sostegno alle fasce deboli.

Oltre al progetto IncL, coordinato in Italia dal Consorzio Monviso Solidale, i progetti sono: T(o)UR: miglioramento del posizionamento del sistema turistico trasfrontaliero sul mercato internazionale; Ris[K]: gestione associata transfrontaliera delle problematiche di sicurezza della mobilità (valanghe, sicurezza stradale, dissesto idrogeologico); EcO: sviluppo del patrimonio naturale e culturale del territorio attraverso la predisposizione di reti di attori, pubblici e privati per la crescita delle filiere verdi locali; CoCo: progetto di coordinamento e comunicazione dei 4 progetti semplici sopracitati.