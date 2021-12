“Caro partigiano ti scrivo”: le lettere dei bambini di Borgo San Dalmazzo

Caro partigiano ti scrivo. Hanno lavorato su questo titolo i ragazzi di quinta elementare dell'Istituto comprensivo Grandis: una raccolta di lettere dei bambini indirizzate a chi ha lottato per la libertà dell'Italia. Pensieri, disegni, domande, ringraziamenti.

Giovedì 23 dicembre alle ore 15.30 il libretto - stampato da edizioni tecniche Valter Piretro - verrà consegnato ai ragazzi nella piazzetta antistante la sede Anpi in piazza Abbazia.

“Un dono di grande valore per la nostra città - commenta Maddalena Forneris, presidente ANPI Borgo e Valli -. Tutti gli anni facciamo un libretto per i bimbi con i bimbi. Quest'anno è stato particolare, in DAD siamo riusciti a fare solo due ore di passeggiata con loro. Eppure ci sono frasi che ti toccano tantissimo, si vede davvero la maturazione dei ragazzi. C'è il ragazzo che fa domande, chi li ringrazia. Un rapporto che vogliamo mantenere con le scuole. È importante camminare con le nuove generazioni”.