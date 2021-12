Continuano i concerti natalizi del Liceo Musicale Da Vinci di Alba

Gli studenti del Liceo Musicale Da Vinci di Alba impegnati nei concerti dedicati al periodo del Natale in diversi paesi delle Langhe

Per gli studenti del Liceo Musicale Da Vinci di Alba il mese di dicembre è particolarmente fitto di attività, in particolare per i concerti prenatalizi a cura del Coro, dell’Orchestra e dei Gruppi da camera.

Giovedì 2 dicembre alle ore 20.30 presso il Foro Boario di San Damiano d’Asti, si è tenuta la prima serata. Le prove generali, nel pomeriggio, sono state aperte ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di San Damiano per far conoscere il repertorio e gli strumenti utilizzati.



La rassegna è proseguita con i due appuntamenti di giovedì 9 dicembre nella palestra comunale di Rodello (alle ore 20.45) e di domenica 12 dicembre nel Castello di Magliano Alfieri (alle ore 15 nella Sala degli Stemmi).



Ad Alba, nella chiesa di San Domenico, venerdì 17 dicembre alle ore 21 avrà luogo il tradizionale concerto di Natale. Il cartellone si concluderà domenica 19 dicembre alle 10,30 con un nuovo appuntamento a Magliano Alfieri, sempre nella Sala degli Stemmi del Castello,in collaborazione con la Scuola Media Musicale «Sandro Pertini» di Alba.



Gli studenti che parteciperanno ai concerti nelle diverse formazioni saranno anche coinvolti nelle giornate di orientamento per le Scuole medie. Dopo quella appena passata di venerdì 10 dicembre, ci sarà quella di sabato 15 gennaio dalle 14 alle 17 nei locali del Liceo Da Vinci (ingresso da piazza San Francesco).