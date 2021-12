Dogliani, “Il Risveglio” ospiterà l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana

Dopo il successo travolgente in termini di presenze e di somma in beneficenza raccolta a favore dell’“ASSO” (Amici per la Sanità del Sud-Ovest) del concerto di Natale 2019, “Il Risveglio” prosegue nel solco di proporre ai suoi fedeli ascoltatori un programma arricchito dalla presenza di gruppi ospiti di prima grandezza.

L’edizione 2021 del Concerto di Natale, che si terrà il 22 dicembre alle ore 21,00 nella Sala Polivalente situata presso gli impianti sportivi, non farà eccezione ed in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani vi sarà la presenza dell’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (O.S.A.I.), una realtà nata nel 2000 che vuole essere per quei musicisti che, pur avendo percorso una strada professionale diversa da quella musicale, continuano a coltivare la loro naturale passione artistica. L’orchestra è inoltre occasione di pratica di insieme per studenti delle scuole di musica e accoglie talvolta tra le proprie fila professionisti che desiderano mettere al servizio degli altri la loro esperienza e professionalità. Nel corso della sua storia l’orchestra ha eseguito un centinaio di concerti collaborando spesso con cori amatoriali e cantanti professionisti. Direttore musicale è Paolo Fiammingo, direttore onorario Julius Kalmar. Il programma predisposto dal direttore per il concerto prevede l’esecuzione di “Danzon n. 2” di Marquez, la “Rapsodia in blue” di Gershwin ed un brano natalizio.

La Filarmonica “Il Risveglio” presenterà un programma praticamente inedito e vario, nel quale troveranno spazio due brani natalizi (“Greensleeves” e “Christmas Fanfare”), due composizioni che prevedono la presenza del pianoforte suonato da Marco Viglione ( “La Speranza” e “Variations on Scarborough Fair”) , una marcia di Prokofieve e “Toccata for band” di Erickson.

Il concerto sarà un’occasione per scambiarci gli auguri e sarà un momento per ascoltare due formazioni che, pur mantenendo il carattere amatoriale, cercano di puntare sulla qualità.

Presenterà la serata Rosalba Giacchello.

Per accedere bisognerà essere muniti del “Super Green Pass” ed essendo l’evento a numero chiuso occorrerà prenotarsi (sito internet www.ilrisveglio.it oppure pagina facebook )

Il concerto sarà comunque trasmesso in streaming sulla pagina YouTube della Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani.