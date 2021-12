Fossano: il Tar rigetta il ricorso contro il nuovo fabbricato dell'istituto salesiani

«Accolgo con estrema soddisfazione la sentenza del Tar Piemonte, che ha rigettato, per motivazioni in parte inammissibili per difetto di interessi e in parte infondati nel merito, il ricorso contro la delibera del Consiglio Comunale che autorizza nuovi fabbricati dell'Istituto Salesiani di Fossano".



Così il sindaco di Fossano Dario Tallone a commento del verdetto arrivato oggi dal Tribunale Amministrativo Regionale, che ha rigettato l’istanza con la quale, nel novembre 2020, i proprietari di alcuni fondi confinanti si erano opposti alla decisione assunta dall’assemblea fossanese il 20 luglio di quello stesso anno, col via libera alla costruzione di un nuovo stabile da destinare ad aule e attività didattiche di laboratorio ( leggi qui ).



Un’istanza ora rigettata dal Tar, come fa sapere il Comune. "La politica si fa con i fatti – dice ancora il primo cittadino –, tra la gente creando opportunità di lavoro e non coi ricorsi. La motivazione che parla di infondatezza nel merito non fa che rafforzare questo concetto".