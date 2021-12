Mondovì, più di 2 milioni di euro per lo scaricatore dell'Altipiano: si realizza un'opera attesa da anni

Lo "scaricatore" dell'Altipiano si fa. Davamo notizia proprio negli scorsi giorni dell'approvazione del progetto esecutivo avvenuta lo scorso giovedì 2 dicembre in sede di Giunta.

L'opera, attesa da anni, permetterà di risolvere il problema della raccolta e del conseguente smaltimento delle acque bianche dell'intero Altipiano che negli anni passati erano state convogliate nel canale irriguo della Carassona.

Dopo varie ipotesi, che avevano contemplato anche l'utilizzo della ex galleria ferroviaria elicoidale, il progetto di realizzazione dello "scaricatore" per il rione Altipiano-Ferrone sta per vedere la luce.

I lavori per la realizzazione dell'opera, il cui costo è di circa 2 milioni e 100 mila euro, potrebbero già partire nella primavera del 2022.

"Un'opera importante e fortemente voluta da tutta la città" - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Sandra Carboni - "L'obiettivo primario era sgravare la Carassona dell’eccesso d’acqua che raccoglieva e mettere in sicurezza questa parte di città. Il progetto è stato predisposto e dimensionato anche per poter fronteggiare futuri sviluppi urbanistici".

IL PROGETTO

Il tracciato della tubazione, che avrà un diametro di 1,8 metri, partirà dalla rotonda di corso Alpi, scorrerà parallelamente a via Manzoni, attraverserà corso Europa, via dell'Arciprete, viale Vittorio Veneto e un tratto del vecchio sedime ferroviario per poi raggiungere lo sbocco nell'Ellero. I lavori dovranno essere eseguiti in sette mesi e non saranno tutti scavi "a cielo aperto": infatti parte degli interventi, nelle zone di maggiore traffico, saranno effettuati con macchine spingitubo, questo consentirà di mantenere il passaggio dei mezzi e ridurre i disagi a cittadini. Il "tubo" sotterraneo potrà garantire portata massima di 7 metri cubi d'acqua al secondo.

"Un'opera vissuta e voluta dalla cittadinanza" - ha aggiunto il consigliere Ganzinelli nel corso della conferenza stampa di questa sera in sala del consiglio, alla presenza dei tecnici comunali e degli ingegneri dello studio Capellino - "Siamo orgogliosi di vedere finalmente la realizzazione, anche se a fine mandato, di questo progetto, importante soprattutto dal punto di vista della sicurezza."