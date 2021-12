Speciale Backstage: martedì 14 dicembre “Elezione consiglio provinciale”

Martedì 14 dicembre in onda alle ore 19.00 la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata targatocn.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 19.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

Martedì 14 dicembre alle ore 19.00 , al centro della puntata un dibattito politico, in vista delle elezioni del consiglio provinciale, con gli esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. In studio saranno presenti come ospiti Simona Giaccardi per la Lega, Antonio Borgomale per Forza Italia e Marco Bailo per Fratelli d’Italia.

Un prezioso contributo sarà offerto da Beppe Ghisolfi che, con un editoriale pungente e satirico, farà il punto sull’argomento della puntata. A chiudere, Danilo Paparelli con le sue vignette. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.