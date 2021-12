Sindacalista aggredito in un cantiere di Alba: venti giorni di prognosi

Aggredito e malmenato da più persone, che gli hanno provocato lesioni per le quali i sanitari del Pronto Soccorso di Verduno hanno certificato una prognosi di venti giorni. E’ quanto denuncia la Cgil cuneese in merito ai fatti verificatisi nei giorni scorsi, precisamente scorso 30 novembre, in un cantiere per la costruzione di una residenza privata sul territorio di Alba.



Vittima dell’aggressione un funzionario della Fillea, la sigla Cgil che segue il comparto edile, da tempo attivonel dare assistenza ai lavoratori del settore sul territorio di Langhe e Roero.



Un fatto del quale lo stesso sindacato ha fatto oggetto di una specifica denuncia penale, ora al vaglio delle autorità, mentre da Fillea e Cgil Cuneo arrivano ferme parole di condanna: "È un atto gravissimo – si legge in una nota inviata oggi al nostro giornale –. Cgil e Fillea non si faranno intimorire e continueranno la loro azione in difesa del lavoro e dei lavoratori, proseguiranno a denunciare tutte le situazioni di sfruttamento e di lavoro nero".



"Siamo fiduciosi del lavoro della Magistratura e convinti che i colpevoli di questo atto criminale saranno presto individuati e processati. L'edilizia ha avuto una ripresa importante ed è un settore fondamentale per l'economia del Paese, ma per crescere ulteriormente ha bisogno di legalità", si conclude la nota, mentre il segretario provinciale Fillea, Nicola Gagino, stigmatizza quello che ritiene un episodio inqualificabile, mai verificatosi prima sul nostro territorio".