A Bra la carica dei Babbi Natale a cavallo con la scuderia del Bandito

Quest’anno Babbo Natale arriva a Bra accompagnato da bellissimi cavalli e tanta allegria.

La Scuderia del Bandito sarà protagonista dell’appuntamento che domenica 19 dicembre vedrà i cavalieri attraversare la città per fare gli auguri a bambini e adulti. Il corteo di cavalli e simpatici Santa Claus è in programma dalle ore 11 per una mattinata all’insegna della felicità.

Ma non finisce qui. A scaldare gli animi: cioccolata, vin brulè e giochi per bambini in via Cavour a partire dalle ore 14 con l’associazione AbBRAcciAMO in collaborazione con la Confraternita dei Battuti Bianchi. Mi raccomando la letterina, perché ci sarà Babbo Natale pronto ad ascoltare i piccoli sognatori. Segnate in agenda e via con il tour.