Al Caffè Letterario di Bra arriva Bernardo Negro per un Natale in poesia

Avete voglia di un po’ di magia letteraria? Di un po’ di attualità mixata con un tocco di fantasia? E allora state cercando il Caffè Letterario, il salotto culturale di Bra giunto alla sua quarta edizione. Anche quest’anno, per ovvi motivi, va in scena in modalità digitale.

La cosa bella è che continuano le carrellate di superstar, prima tra tutte Antonella Palmisano, medaglia d’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokio.

Intanto spieghiamola bene. Il Caffè Letterario è un modo per conoscere tante personalità del territorio (e non), che si raccontano in un dialogo intenso e inedito. Ogni terzo giovedì del mese arrivano artisti di ogni genere: musicisti, sportivi, scrittori, intellettuali, tutti pronti a svelarsi e a condividere visioni, progetti e pensieri.

Attenzione, perché è possibile partecipare agli appuntamenti solo accedendo alla pagina Facebook del gruppo “Bra. Di tutto, di più”. Vi potrete anche riguardare le puntate precedenti, tutte caricate in una sezione dedicata. Voi dovete solo iscrivervi al gruppo, se ancora non lo avete fatto. Indovinate un po’ chi è l’ospite nel mese di dicembre? Ma chiaro, giovedì 16 l’appuntamento è con Bernardo Negro, un poeta pieno d’ispirazione con la patente di braidese doc tatuata sulla pelle.

Le sue odi sono un approdo sicuro, come boccate d’aria fresca, al confine tra la letteratura più aulica e quella più popolare. Ci sarà da pendere dalle sue labbra che eccellono nel dare voce e vita ad una città intera, sublimata dalla passione, non dalle parole. Chiamarla Bra è già farne poesia. Un evento che, in prossimità del Natale, risulta ancora più suggestivo per esprimere l’indicibile emozione di una lirica scritta con la mano, la mente ed il cuore.