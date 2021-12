Continuano gli appuntamenti natalizi a Fossano

Continua con grande successo il Natale Fossanese con un ricco calendario di eventi ed iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con diverse realtà del territorio.

"Siamo davvero contenti come Amministrazione per ciò che stiamo facendo a Fossano - commenta l'Assessore alle Manifestazioni Donatella Rattalino - sabato pomeriggio abbiamo regalato un fantastico momento di magia al Castello con una Sala Barbero gremita per lo spettacolo per bambini di Alberto Rossetto. Domenica 19 si replicherà, sempre al Castello alle ore 15,30, con le letture animate a Cura dello Zenzero, anche questo sarà ad ingresso gratuito".

Successo anche per le Visite Giocate al Castello degli Acaja a cura di Federcastelli che, dopo il primo weekend, replicheranno anche sabato 18 e domenica 19 (prenotazione obbligatoria su www.visitegiocate.it).

Continuano poi gli appuntamenti a cura di Proloco Fossano in Piazzetta delle Uova con l'esposizione dei presepi realizzati dai bambini fossanesi, domenica 19 alle ore 12 pranzo con polenta, alle 16 distribuzione panettone e pandoro offerti dalle aziende dolciarie fossanesi, alle 16,30 premiazione del concorso dei presepi e alle 18,30 minestrone (lula) offerto da Proloco Fossano.