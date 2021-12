"Spazio al Gesto": Daniele Cassioli a Fossano per illustrare il progetto [VIDEO]

E’ stato presentato sabato 11 dicembre, presso l’Istituto Salesiano di Fossano il progetto “Spazio al Gesto” promosso da Daniele Cassioli, sciatore nautico e fisioterapista cieco dalla nascita: ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani. In virtù dei risultati ottenuti a livello internazionale, è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.

Con la sua associazione sportiva dilettantistica, Real Eyes Sport, arriva anche a Fossano con questo progetto rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni con deficit visivo, ipovedenti e non vedenti residenti sul territorio della provincia di Cuneo, seguiti dal CRV di Fossano.La finalità è l’avviamento al movimento e all'attività sportiva, conoscenza del proprio corpo per lo sviluppo di autonomie motorie e personali, creazione di relazioni sociali.: "".Partner del progetto sono l’Asl CN1 con il CRV del Cuneese, l’associazione Atletica Fossano 75, il Comune di Fossano, l’UICI di Cuneo.- spiega, responsabile del CRV -”.- aggiunge il sindaco”., titolare dello Studio di Commercialisti con sede in Savigliano e Saluzzo: “”.Il progetto è completamente finanziato dal titolare del progetto anche tramite contribuenti privati locali e con raccolta fondi terminata al sito https://www.retedeldono.it/it/progetti/real-eyes-sport-asd/spazio-al-gesto-move-as-you-are L’attività è stata avviata il 4 dicembre, ha una cadenza settimanale di 2 ore dalle 10.30 alle 12.30 e si svolge presso la palestra dei Salesiani, da aprile a fine giugno presso il campo di atletica dell'associazione Atletica 75.Alla conferenza erano presenti anche il presidente di Atletica Fossano Paolo Braccini e il consigliere provinciale dell’Unione Ciechi Simone Zenini.