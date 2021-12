Calcio Serie D: Fossano sconfitto dal Novara, Viassi: "Mi dispiace per i ragazzi, partita segnata da episodi dubbi" (VIDEO)

E' decisamente ingeneroso il punteggio della sconfitta rimediata dal Fossano, domenica pomeriggio al "Pochissimo", contro la capolista Novara.

Uno 0-3 che racconta male l'evolversi della partita, dominata dagli ospiti esclusivamente nel risultato finale.

La squadra di Viassi è protagonista di una prova "di spessore", utilizzando le stesse parole del mister nel post gara ed ha messo in difficoltà i quotati avversari.

Viassi non ha lesinato elogi ai suoi giocatori, rimarcando il disappunto per qualche decisione arbitrale: nello specifico due possibili rigori, su Di Salvatore e Adorni e la mancata espulsione di Laaribi.

Da parte di Marchionni la sottolineatura della prestazione di Vincenzo Alfiero, da pochi giorni in forza agli azzurri e capace di andare subito in gol contro la sua ex squadra.

Le dichiarazioni di Viassi e Marchionni nel post partita