A Fossano la mostra site-specific "Fantastiche Grottesche"

Venerdì 17 dicembre, alle ore 16, inaugura al Castello degli Acaja di Fossano la mostra “Fantastiche Grottesche”, un progetto espositivo site-specific ideato e promosso dal Comune di Fossano e Fondazione Artea, con il coordinamento scientifico di Palazzo Madama – Fondazione Torino Musei ed in collaborazione con ATL del Cuneese, per valorizzare il ciclo di affreschi della Sala delle Grottesche, uno dei più importanti esempi di pittura tardomanierista piemontese, opera di Giovanni Caracca.



Dal 18 dicembre 2021 fino al 25 aprile 2022 per poi trasformarsi in una mostra permanente con costi interamente a carico del Comune di Fossano, dal mercoledì alla domenica, alle 11 e alle 15 con prenotazione consigliata a causa dell'emergenza epidemiologica, sarà possibile approfondire attraverso un’esperienza immersiva e una selezione di opere provenienti dalle collezioni di Palazzo Madama a Torino la storia e le vicende del pittore fiammingo alla corte dei Duchi di Savoia. Presenti anche volumi dell'Archivio storico della Città di Fossano.



«Il progetto dal titolo Fantastiche Grottesche. Giovanni Caracca e i Duchi di Savoia al Castello di Fossano - spiegano il Sindaco Dario Tallone e l'Assessore alla Cultura Ivana Tolardo - ci permettere di riaprire finalmente la sala Regina del Castello: Le Grottesche, i cui dipinti sono il plus del Castello degli Acaja. Abbiamo realizzato una mostra temporanea che vorremmo conservare a lungo nel nostro castello. Un doveroso ringraziamento va ovviamente anche a chi ha messo a disposizione i preziosi costumi del palio che saranno in esposizione nella sala».



L'inaugurazione avverrà venerdì 17 alle ore 16 presso la sala Barbero (obbligo di green pass come da normativa vigente).



«La mostra va ad arricchire ulteriormente la già consolidata collaborazione con Atl del Cuneese che, grazie ad una convenzione con la Città di Fossano, gestisce egregiamente l'ufficio turistico cittadino che ha sede proprio nel Castello degli Acaja. Ringraziamo il Presidente Mauro Bernardi, il Direttore Daniela Salvestrin e, più in generale tutto il cda e lo staff di Atl, per la quotidiana attenzione alla nostra città» concludono dal Comune.



Per info e prenotazioni contattarel’Ufficio Turistico IAT di Fossano al numero 017260160, oppure scrivere a iatfossano@cuneoholiday.com www.comune.fossano.cn.it – www.fondazioneartea.org – www.visitfossano.it



«La mostra rientra in un ricco piano di valorizzazione del Castello che nei giorni scorsi ha visto, fra il resto, la riapertura della Torre Nord che è stata ripulita e sanificata dall'Associazione Federcastelli dopo anni di degrado e abbandoni» Concludono Tallone e Tolardo.