2 milioni e 900 mila Euro per la bretella stradale di Pollenzo

2 milioni e 900 mila Euro, di cui ben 700 mila Euro direttamente dalle casse del Comune di Bra (i restanti 2 milioni e 200 mila Euro dal plafon “Fondi Crosetto”) per un’opera di cui si parla da circa vent’anni, e che ora sarà finalmente realizzata, grazie al lavoro in sinergia dei Comuni di Bra, Alba, La Morra, Verduno e Cherasco, e della Provincia, come sottolineato dal sindaco braidese Gianni Fogliato durante il consiglio comunale.



Stiamo parlando del progetto, firmato all’unanimità, relativo alla realizzazione della bretella stradale di Pollenzo. Un’opera che collegherà la SP7 con il ponte sul Tanaro all’altezza di viale Nogaris e della SS 231. La variazione al piano regolatore generale è stata la chiave per sbloccare questa opera complementare dell’autostrada Asti-Cuneo che servirà come nuovo collegamento verso l’ospedale di Verduno, ricoprendo un ruolo importante nel traffico della zona.