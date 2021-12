Alba e Bra: a presto i bandi per la realizzazione delle Case della Salute

Ad Alba e Bra presto si leveranno in cielo le gru per due progetti ambiziosi in ambito sanitario: il rifacimento degli ex ospedali San Lazzaro e Santo Spirito per ospitare due case della salute che possano servire il territorio in modo sempre più efficace.

A breve saranno attivati i bandi per la realizzazione di queste due importanti realtà che ora potranno essere costruite, dopo che la Regione Piemonte lo scorso autunno ha deciso di revocare la vendita degli ex ospedali.

Durante il 2021 sono pervenute idee con l’interessamento della Fondazione CRC con il coinvolgimento della Ream Sgr, società specializzata nel campo immobiliare, e da parte di privati con Icrrea banca impresa. Ora si attende chi la spunterà nel bando, prossimo all’uscita.

Come avevamo già scritto, ora è ufficiale: l’ospedale San Lazzaro sarà demolito nell’ala nuova, per fare spazio ad una struttura moderna ed all’avanguardia su via Pierino Belli. 4700 m² circa per potenziare i servizi sul territorio e concentrare le varie mansioni, ora sparse per Alba, in un unico posto. La parte monumentale dovrebbe diventare un ospedale di comunità con 20 posti letto, destinati a pazienti autosufficienti che devono seguire ancora terapie prima delle dimissioni.

Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità, in merito dichiara: «Sono due interventi importanti che daranno al territorio un servizio ancora migliore. Si parla di un investimento singolo che dovrebbe variare dai 12 ai 15 milioni. Denaro che verrà ottenuto con il meccanismo del project financing che permetterà ai privati che lavoreranno all’opera di rientrare dell’investimento, a fronte del pagamento di un canone da parte dell’Asl».

Le case della salute permettono anche di risparmiare sull’affitto che ora si paga per mantenere i servizi nelle varie sedi ad Alba. Si attende ora l’attivazione dei bandi per questi due importanti progetti che renderanno Alba e Bra ancora più competitive sotto il profilo sanitario.