Bra studia nuove piste ciclabili: un collegamento fino all’Ospedale Ferrero e una passerella sul ponte del Tanaro

"Stiamo lavorando a un nuovo collegamento da Bra-Pollenzo fino all’Ospedale Ferrero e le Langhe, attraverso il ponte sul Tanaro. La parte nuova sulla quale si ci sta concentrando comincia dal centro città (zona via Fatelli Carando) e raggiunge la discesa di Cherasco: un tratto percorso soprattutto dagli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche che hanno un alloggio in Bra".



Daniele Demaria, assessore all’Ambiente, ci parla degli interventi a favore delle piste ciclabili, previsti nel piano triennale di opere pubbliche, recentemente approvato dal Comune di Bra.



"Prevediamo inoltre di costruire sul ponte una passerella ciclo-pedonale utilizzando gli attuali torrioni orfani della campata, che possa diventare magari anche un’attrazione per i bambini, meta di gita domenicale in famiglia. Ma al momento non c’è nulla di concreto e certo: il progetto era già presente nel piano del 2020 e l’abbiamo rimesso quest’anno, aspettando il primo bando utile. Stiamo dunque muovendo tutte le carte per poter presentare un piano più avanzato possibile che abbia chance di ricevere finanziamenti: nel Pnrr (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) varato la scorsa primavera ci sono alcuni bandi che probabilmente saranno anche rivolti ai Comuni. Intanto, in Giunta abbiamo deciso di partecipare a uno promosso dalla Compagnia San Paolo che finanzia proprio la progettazione finalizzata a quelli del PNRR", continua l’assessore.



Al momento non sono previsti altri interventi in questo settore, se non "lavori di manutenzione, ad esempio in strada Ca del Bosco e viale Rimembranze. Stiamo inoltre intavolando un dialogo col sindaco di Cherasco per realizzare un collegamento con Roreto, che passi per la campagna e raggiunga la zona industriale, ma siamo solo alle battute iniziali. In programma c’è anche 'Bike-to-Work'. incentivi per chi va a lavorare in bici".



Demaria ci tiene infine a sottolineare che "c’è ancora molto da fare, ad esempio per ridurre il traffico in centro. É infatti fondamentale lavorare sulle infrastrutture, ma allo stesso tempo sulla cultura della mobilità sostenibile, per aumentare la coscienza ecologica dei nostri concittadini. Se anche domani Bra fosse ricoperta di piste ciclabili infatti, sarebbero ben poco utilizzate. Questa deve essere costruita passo dopo passo, a partire dalle scuole, in cui infatti vogliamo rilanciare il Pedibus nella scuola Primaria e l’utilizzo della bicicletta in quella Secondaria."