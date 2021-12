Pocapaglia, in 200 per la posa della panchina dedicata a Matteo

Ha fatto registrare una grande e sentita partecipazione l’iniziativa voluta dai ragazzi della Leva 2001 di Pocapaglia, che nel pomeriggio di domenica 12 dicembre hanno organizzato una piccola festa per salutare la posa della panchina fatta realizzare per ricordare l’amico e coscritto Matteo Muratore, mancato in un incidente stradale nel luglio scorso.

Circa duecento le persone che non sono volute mancare all’appuntamento presso la cappella di strada Valentino a Pocapaglia, punto panoramico e abituale luogo di ritrovo per i giovani del paese, dove toccanti sono stati gli interventi tenuti dalla professoressa Gabriella Giamello, dal sindaco di Pocapaglia Antonio Riorda, da Sara Enria in rappresentanza della Leva, dal padre di Matteo, Aldo Muratore, e dal parroco don Gianfranco Lusso, il quale ha anche benedetto la panchina.

Un bel momento, in un frequentato luogo del paese che da oggi ricorderà un caro amico che non c’è più.