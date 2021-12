Rimborsopoli in Regione: un anno e 7 mesi all'ex governatore Cota

La sentenza riguarda tra gli altri anche il deputato leghista Paolo Tiramani , attuale sindaco di Borgosesia, in provincia di Vercelli, al quale sono stati inflitti un anno e cinque mesi, e la parlamentare Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia (un anno e sette mesi).

Un anno e sette mesi di carcere: questa la condanna che la Corte di Appello di Torino ha inflitto all'ex governatore Roberto Cota per la vicenda Rimborsopoli degli ex consiglieri regionali del Piemonte.

La condanna più alta riguarda l'ex consigliere Angelo Burzi, che è stata ricalcolata in 3 anni di reclusione. Altri imputati in cui è intervenuta la Corte d'Appello sulla pena detentiva sono Rosanna Valle (due anni e quattro mesi), Roberto De Magistris (un anno e sei mesi) e Daniele Cantore (un anno e sette mesi).

Per un'altra decina di ex consiglieri la pronuncia ha riguardato la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che è stata ridotta. Il processo si è celebrato per iniziativa della Corte di Cassazione, che aveva annullato una sentenza precedente.