Aperture natalizie straordinarie per i mercati cuneesi di Campagna Amica

Il mercato contadino di Lungogesso e quello di Piazza della Costituzione anticiperanno a venerdì 24 e 31 dicembre la regolare apertura del sabato.



Il Natale si avvicina ed il tempo per fare regali o semplici pensieri è sempre meno. Per questo motivo i produttori delle aziende agricole del mercato contadino di Campagna Amica in Lungogesso Corso Giovanni XIII 15/bis, lanciano tre aperture straordinarie per offrire ai consumatori qualche occasione in più per chi, sotto l’albero o sulla tavola durante le feste, vuole mettere prodotti genuini, di qualità ed a Km zero.



Il mercato infatti aprirà anche il pomeriggio dalle 15 alle 19 per tre mercoledì del mese: il 15, domani, il 22 ed il 29 dicembre. Inoltre, sia il mercato contadino di Lungogesso di Campagna Amica che il mercato di Campagna Amica di Piazza della Costituzione, anticiperanno di un giorno il loro regolare appuntamento del sabato, cadendo il giorno di Natale ed il primo dell’anno, a venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia e sabato 31 dicembre, San Silvestro, giusto in tempo per portare sulle tavole del cenone fresche e gustose prelibatezze del nostro territorio. L’orario rimarrà invariato dalle 8:00 alle 13:00. Ricordiamo inoltre ai consumatori che in questi giorni di apertura, in entrambi i mercati cuneesi ci sarà la possibilità di comporre stuzzicanti strenne natalizie confezionando i prodotti in pacchi regalo firmati Campagna Amica. La scelta è vastissima tra genuine bontà da riscoprire, insoliti prodotti di nicchia, specialità agroalimentari locali,ma anche buoni per pranzi e cene, soggiorni o esperienze negli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra.



In più, sono tantissimi i punti vendita aziendali targati Campagna Amica: l’invito è di cercare i più vicini tra le Fattorie del sito www.campagnamica.it.