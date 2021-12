Auto sbanda e capotta a Savigliano: ferito il conducente

Incidente stradale, pochi minuti prima delle 7 di stamane (14 dicembre) a Savigliano, sul tratto di strada che collega le località San Salvatore e Solere.

Un’auto, con a bordo soltanto il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza, per poi finire la sua corsa capottandosi.

Sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con gli operatori dell’emergenza sanitaria 118, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.

L’uomo all’interno dell’auto è rimasto ferito ma, dalle prime informazioni in nostro possesso, pare fortunatamente non essere in gravi condizioni.