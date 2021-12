Incidente a Cavallermaggiore, un volontario dei vigili del fuoco presta soccorso con i carabinieri

Incidente stradale a Cavallermaggiore, nei pressi del locale Evita. Coivolta una sola vettura. Sul posto, di passaggio al rientro dal turno, un volontario vigile del fuoco di Racconigi, che si è fermato per prestare soccorso.

Assieme ai carabinieri, l'uomo ha appurato che non c'era alcuna situazione di pericolo e che la persona alla guida non era ferita. Non è stato, quindi, necessario, l'invio di una squadra di pompieri sul posto. E' comunque intervenuta un'ambulanza per accertare le condizioni del conducente.