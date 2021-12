Nessuna fuga di gas, falso allarme alla scuola Primaria di San Benigno

Sono rientrati a scuola alunni e insegnanti della scuola primaria di frazione San Benigno di Cuneo.

Vigili del fuoco e tecnici Italgas non hanno riscontrato alcuna fuga di gas. L'allarme è scattato questa mattina, martedì 14 dicembre, poco prima delle 8 all'apertura dell'istituto: un forte odore proveniente dai bagni ha fatto scattare la chiamata al 112.

Per precauzione è scattato il piano di evacuazione per i 55 bambini che frequentano la scuola di via dell'Abbazia 2. Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo, Morozzo e Busca per le verifiche, oltre ai tecnici Italgas e alla Polizia locale.

Il forte odore di gas probabilmente è stato causato delle fogne del vicino impianto sportivo.