Report: il servizio su “Il re delle ambulanze”, tira in ballo anche il politico piemontese Vietti

Anche l’avvocato e politico torinese Michele Vietti, è finito nell’ultima inchiesta di Report, il programma in onda il lunedì sera su Rai tre.

In un servizio - dal titolo “Il re delle ambulanze” di Chiara De Luca - il giornalista Sigfrido Ranucci e la sua redazione, hanno raccontato di come la famiglia Calderone gestirebbe in Italia - attraverso cooperative e società - appalti per servizi di ambulanze in diverse regioni, arrivando perfino alla Camera dei Deputati con la “Italy Emergenze”.

Un’altra di queste società, la First Aid One Italia, è finita sotto la lente della Procura di Pavia che intende indagare su come queste cooperative e società - che hanno un giro d’affari che supera i 60 milioni di euro -, riconducibili alla famiglia Calderone, agiscono in Lombardia e quindi nel resto d’Italia.

Così, parlando dei fratelli Calderone, soprannominati “Leader italiani delle ambulanze”, oltre a documentarne la spregiudicatezza nella gestione del personale, è stata evidenziata la loro capacità di trovare sponde importanti nelle istituzioni.

Infatti, da una visura camerale effettuata nel luglio scorso il presidente del Consiglio d'amministrazione della Cooperativa Sociale First Aid risulta essere l'avvocato Michele Vietti, ex deputato ed ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.

A libro paga per quattro mesi, secondo l’inchiesta della redazione di Report, l’avvocato e politico torinese - tra l’altro presidente del Gruppo Santa Croce, ossia una rete di strutture sanitarie e socio assistenziali e mediche sul territorio di Torino e provincia - abbia percepito diecimila euro per ogni mese in cui ha collaborato con i fratelli Calderone.