Torna la “Merenda Natalizia” degli Amici di Valcasotto

Non solo l’aria frizzantina del Natale ma anche profumo di cioccolata, biscotti e vin brulè ravviveranno la Vigilia nell’accogliente borgo di Valcasotto.



Dopo aver dovuto rinunciare alla passata edizione, gli Amici di Valcasotto torneranno a festeggiare l’arrivo del Natale insieme ai propri soci nella classica “Merenda Natalizia”.



"È bello poter tornare a vivere momenti di gioia e condivisione insieme a tutti coloro che non ci fanno mai mancare il loro sostegno, credono nel nostro progetto e ci aiutano a realizzare al meglio le nostre iniziative - le parole del presidente dell’Associazione Alessandro Briatore -. Ringraziamo la “Locanda del Mulino” che ci ospiterà con il consueto calore e distribuirà per noi le tante leccornie tipiche del periodo natalizio. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 dicembre, subito dopo la S. Messa della Vigilia che verrà celebrata alle ore 15 nella parrocchiale dedicata a San Ludovico".



Si ricorda che l’accesso sarà consentito solamente ai possessori dell’idoneo Green pass.