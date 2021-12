A "Quarta parete" si parla di lavoro. Donne, giovani e precari i più penalizzati

E' questo il tema della puntata di Quarta parete in onda stasera martedì 14 dicembre su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata ad un tema cruciale e complesso. A fine anno scadrà la cassa Covid, già prorogata più volte, che ha sicuramente contribuito a salvare molti posti di lavoro. Ma anche in questi quasi due anni, chi ha pagato un prezzo più alto sono state le donne, i giovani e i precari.

Ne parleremo in studio con Davide Masera, segretario provinciale Cgil, Ines Gaveglio, di Unimpiego Confindustria Cuneo e, in collagamento, con Chiara Gribaudo, parlamentare del Partito Democratico e Componente Commissione permanente Lavoro.

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".