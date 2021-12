Caos scuola fra 122 classi in quarantena e obbligo vaccinale per gli insegnanti

Non è facile, per il sistema scolastico, fare fronte al protrarsi della pandemia.

I focolai in classe sono in aumento e la sanità regionale non è in grado di fare tutti i tamponi necessari, anche e soprattutto per la mancanza di medici di medicina generale.

A parlare sono i numeri.

Nel territorio dell'Asl CN1 si contano 27 nuovi focolai nell'ultima settimana: 2 nella scuola dell'infanzia, 17 alle elementari, 7 alle medie e 1 alle superiori. Nello specifico, all'asilo sono stati registrati 2 episodi con un minimo di 2 e un massimo di 3-4 casi; alla primaria 17 episodi con un minimo di 2 alunni e un massimo di 5-6; alle medie 7 episodi con un minimo di 2 alunni e un massimo di 4-5 per un totale di 20 casi; alle superiori 1 episodio con 6-7 alunni coinvolti.

Sempre nella CN1, le classi in quarantena attualmente sono ben 95: 1 al nido, 13 all'asilo, 36 alle elementari, 27 alle medie e 18 alle superiori.

Nel territorio dell'Asl CN2, i dati aggiornati a venerdì 10 dicembre parlano di 27 classi in quarantena: 6 alla scuola dell'infanzia, 17 alla primaria, 3 alle medie e 1 alle superiori.

Per un totale di 122 classi in quarantena in tutta la Granda. Erano 85 il 5 dicembre.

Di fatto, l'attività di testing basata sul doppio tampone - al giorno 0 e al giorno 5 - è stata accantonata. Al primo caso positivo, tutta la classe viene lasciata a casa in quarantena per 14 giorni. Periodo che può essere abbreviato con un tampone molecolare dopo 7 o 10 giorni a seconda che si tratti di vaccinati o no. Il problema è che chi entra in quarantena in questi giorni rischia di rientrare dopo le feste.

Come prevedibile, i casi sono maggiori nella fascia sotto i 12 anni. Infatti l’adesione degli studenti tra 12-19 anni alla vaccinazione è del 75,8% sulla platea complessiva in questa fascia d’età. Fanno ben sperare le 7.500 preadesioni della fascia 5-11 registrati in Piemonte in soli due giorni.

Il motivo ce lo aveva spiegato Domenico Montù, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (#SISP) dell'Asl CN1 in una recente intervista: "Le indicazioni ministeriali sono di indirizzo, da declinare in base al contesto e al quadro epidemiologico. La Regione stessa ha dato ulteriori indicazioni, perché quanto stabilito dal Ministero è di difficile attuabilità a livello operativo. Non abbiamo le forze per fare tutti i tamponi necessari. Ricordiamo che mancano molti medici di medicina generale, bisognerebbe farne due a distanza di pochi giorni. Una macchina che non riusciamo a gestire, coi numeri in crescita che abbiamo adesso. Le evidenze ci dicono che se in una classe c'è un positivo, ce ne sono almeno altri tre o quattro. Dobbiamo garantire la massima operatività alla scuola, ma tenendo conto del contesto generale”.

E poi c'è la questione obbligo vaccinale che, per i docenti e tutto il personale scolastico, scatterà da domani, mercoledì 15 dicembre. Da questa data, il dirigente di ogni istituto saprà subito chi è dotato di super green pass, dunque chi è vaccinato e chi no. Chi rifiuta la vaccinazione sarà sospeso.

La dirigente scolastica provinciale Maria Teresa Furci: “I dirigenti sono già pronti a recepire, ma sto captando un clima generale di preoccupazione. Sicuramente il 15 sarà una giornata complessa da gestire”.