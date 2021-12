Calcio Serie D: Giuseppe Cervillera non è più un giocatore del Bra

Il Bra cambia pelle in vista della seconda parte di campionato. Dopo la partenza di Alfiero destinazione Novara (laddove il bomber ha già giocato e segnato) la società giallorossa ha annunciato un altro addio.

Risolto consensualmente l'accordo con Giuseppe Cervillera, esterno mancino classe 2002 che, dunque, proseguirà altrove la sua carriera calcistica.

Giorni caldi per la dirigenza braidese, al lavoro per individuare un attaccante di peso in grado di non fare rimpiangere Alfiero.

Ad inizio mese il Bra era anche intervenuto sul mercato per ovviare all'infortunio di Guerci, favorendo il ritorno di Danilo Tunno.