Il Cuneo Volley testimonial d’eccezione per 'Saluzzo Monviso 2024'

Domenica 19 dicembre, in occasione della 12ª giornata del girone d’andata del campionato di serie A2 maschile, il Cuneo Volley presenterà ai propri tifosi “Saluzzo Monviso 2024”. Gli invitati speciali dell’evento, in programma alle ore 18, saranno gli studenti delle scuole dei Comuni che hanno aderito alla candidatura. Per partecipare, ogni nucleo familiare o gruppo di invitati dovrà scrivere una mail direttamente a biglietteria@cuneovolley.it, chiedendo il numero di biglietti necessario, specificando tutti i nominativi, le età, la scuola e classe di appartenenza entro le ore 12 di sabato 18 dicembre.

L’ingresso omaggio varrà per gli studenti fino alle scuole superiori incluse (fino a 19 anni), mentre per genitori, parenti, personale scolastico etc, il prezzo sarà ridotto a 5 euro.

Il vice presidente Gabriele Costamagna con orgoglio ed entusiasmo sottolinea che “il Cuneo Volley è testimonial della candidatura di Saluzzo e delle Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura, unica città candidata della provincia di Cuneo e dell’intero Piemonte. I nostri tifosi e la nostra squadra dedicheranno all’iniziativa il Match Day del 19 dicembre, che si terrà al Palasport di Cuneo in occasione della 12ª giornata del girone d’andata del campionato di serie A2 maschile, e invitati speciali saranno gli studenti delle scuole saluzzesi”.

“Abbiamo accettato con piacere la proposta del Cuneo Volley di essere testimonial della candidatura – sottolinea il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni –. Il clima che si respira intorno a Saluzzo Monviso 2024 è entusiasmante. La pallavolo è uno sport di squadra tra i più appassionanti, siamo felici che un’eccellenza della nostra regione come il Cuneo Volley abbia scelto di sostenere il progetto e diventarne ambasciatore”.

“Essere testimonial di questo progetto, che ambisce a un riconoscimento così importante per il territorio, è frutto del percorso intrapreso dal Cuneo Volley, che continua a creare nuove sinergie e intrecciare legami forti nel tessuto cuneese”, precisa Davide Bima, responsabile marketing della società sportiva.

Gabriele Costamagna: “Essere ambasciatori di una così importante candidatura è per noi un onore e una dimostrazione di stima per quanto dimostrato finora come club, come squadra e come azienda. Siamo felici di dare il nostro importante contributo per sostenere le iniziative della candidatura di Saluzzo Monviso 2024: lavoriamo tutti insieme per trasformare un'opportunità in un sogno realizzato”.



Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco: “Il comune di Lagnasco sostiene, ovviamente, sin da subito la canditura di Saluzzo Capitale della cultura 2024, un’importantissima iniziativa per tutto il territorio e in particolar modo per i paesi delle vallate e i piccoli comuni della pianura. Essere stati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, in cui il Cuneo Volley dichiara il sostegno alla candidatura, mi ha fatto molto piacere e sono orgoglioso che la ditta Carni Dock contribuisca per la riuscita di questa bellissima giornata di sport. Le scuole e l'associazione volley Lagnasco parteciperanno entusiaste all'iniziativa”.



Daniele Arnolfo, primo cittadino di Torre S.Giorgio: “Il Comune di Torre San Giorgio partecipa molto volentieri a questo evento promozionale per Saluzzo 2024 unitamente ad una delle tante aziende presenti nel nostro Comune, come la Albertengo Panettoni SpA. Amministrazioni locali, territorio ed imprese potranno solo che beneficiare del movimento nato attorno questo sogno, nella speranza che il sogno si trasformi in realtà”.

A rendere ancor più eccezionale l’evento di sabato sarà la presenza di Carni Dock, che omaggerà una shop bag a tutti coloro che vi parteciperanno, di BioEnergyFood, che distribuirà ai presenti gel energetici, e di Albertengo panettoni, che regalerà 3mila mini panettoncini. Preziose collaborazioni che, a pochi giorni dal Natale, doneranno un’atmosfera speciale sugli spalti del palazzetto.