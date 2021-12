Alba, i bimbi dell’Asilo Miroglio han portato Sepúlveda sul palco del Teatro Sociale [FOTO]

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



"A tutti i bambini de La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio, affinché possano imparare dalla gabbianella a lasciarsi andare, a volare per cercare di raggiungere i propri sogni; e dal gatto ad amare l’altro, quello che all’apparenza è diverso da noi".



E’ questo l’augurio che La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio rivolge ai suoi bambini, protagonisti dello spettacolo "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare", tratto dall’omonimo libro di Luis Sepúlveda, che si è tenuto sabato 11 dicembre al Teatro Sociale. Sul palco del Busca sono saliti 107 bambini, dagli 1 ai 5 anni. Per la prima volta sono stati coinvolti anche i piccoli del Nido.



Vola solo chi osa farlo dirà il gatto Zorba al poeta, a colui che sa volare con le parole e riesce a infondere la forza e il coraggio per spiccare il volo alla piccola gabbiana che, crescendo con i gatti ha perso la propria identità.

E noi abbiamo seguito il suo esempio.

Quest’anno l’ultima sezione della scuola materna ha scelto come centro di interesse il tema dell’inquinamento dei nostri mari.

Il libro senza tempo di Sepulveda è perciò lo spunto di riflessione più adatto da cui partire.

L’autore già negli anni ’80 aveva previsto i danni che avrebbe causato il petrolio negli oceani e si era impegnato nelle campagne ambientaliste proposte da Greenpeace.

Petrolio e promesse, paura e poesia: i grandi temi senza tempo del racconto, ma anche le dicotomie dell’era moderna.

Il petrolio, la peste nera che inquina i nostri mari e ogni anno uccide migliaia di specie marine, occuperà prima o poi tutto il volume dell’enciclopedia, alla lettera I ci avverte preoccupato il gatto enciclopedico Diderot.

E proprio del petrolio è vittima la povera gabbiana Kengah.

In punto di morte, atterrando a stento sul balcone su cui sta tranquillamente appisolato il gatto Zorba, vuole deporre il suo uovo con le ultime forze che le restano e chiede al gatto di farle tre promesse: di covare l’uovo, di procurare cibo al piccolo e di insegnargli a volare.

La richiesta sembra assurda, come può un gatto tener fede a queste promesse? E’ contronatura.



Tuttavia Zorba non si tira indietro e con l’aiuto dei suoi amici gatti di porto manterrà la parola data, perché la parola di un gatto di porto impegna tutti i gatti del porto.

E le promesse contano, sono la speranza per un’umanità afflitta da una modernità senza più regole che nel libro viene rappresentata dalla peste nera, dal flagello dei mari.

Fortunata cresce felice con i gatti del porto, ma perde involontariamente la sua identità.

Zorba capisce che, solo rispettando la propria natura di gabbiana, Fortunata potrà essere felice un giorno.



Non riuscendo a ottenere alcun risultato dalla grande enciclopedia, il compendio del sapere, patrimonio dell’amico Diderot, Zorba e i gatti del porto decidono di rivolgersi all’unico umano in grado di capirli, a colui che non conosce la tecnica del volo, ma che sa volare con le parole, con quelle parole che rallegrano o rattristano, ma che non mancano mai di provocare il desiderio di continuare ad ascoltarle.



Grazie alla poesia Fortunata vince la paura e vola alto, respirando, sentendo la pioggia e lasciandosi andare.

E così, felice, dall’alto del cielo saluta Zorba, il gatto ciccione, il gatto pigro, il gatto testone, il gatto buono, il gatto di porto.



Il lungo lavoro di preparazione è iniziato nel mese di agosto, quando si sono lette tutte le edizioni del libro per poter redigere una sceneggiatura a misura di bambino.

Ogni giorno le maestre, con costanza e dedizione, hanno insegnato le parti ai piccoli, impostando le scene, scegliendo le musiche.

Tutte le scenografie sono state realizzate a mano durante i laboratori di scenografia, che vanno dalla pittura, alla falegnameria, alla stampa.

I costumi di scena sono stati progettati e confezionati dalle modelliste e dalle sarte dell’atelier Miroglio.

L’ambientazione è stata come ogni anno quella del Teatro Sociale, dove Simonetta Pavese e Mario Brucato con la loro disponibilità rendono tutto più facile.

Le foto sono del fotografo Eugenio Pini, il video di Lorenzo Agnello.



Forse noi dell’asilo Miroglio siamo un po’ bambini e un po’ poeti, ci piace sognare e volare alto.

Ma se tutto è un sogno, in fondo, che importa?

Ci piace e vogliamo continuare a farlo.



La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio Elisa Miroglio