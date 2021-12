L’energia di Egea illumina il Natale di Alba attraversando Langhe, Roero e Cuneese [FOTO E VIDEO]

A partire da mercoledì 8 dicembre il cuore della Città di Alba si è trasformato nel centro dell’entusiasmo e della festività grazie a un suggestivo e innovativo progetto di illuminazione che ha “vestito” piazza del Duomo con un abito di luci natalizie all’insegna dell’arte e dell’emozione. Una piazza che in occasione dell’Immacolata si è trasformata nel cuore caldo, nell’epicentro della comunità dove, non a caso, hanno sede il Palazzo Comunale e il Duomo della Diocesi albese.

Chiunque avrà modo di passare nelle ore buie della giornata si troverà immerso in una suggestiva cascata di stelle su un cielo blu, arricchito da proiezioni e da "mapping" di ultima generazione raffiguranti la Natività del Macrino, noto artista ed esponente della pittura albese vissuto nel 1500. L’abbinamento di proiezioni e mapping trasformerà il centro della capitale delle Langhe in un viaggio suggestivo ricco di emozioni, visibile fin da lontano grazie alle proiezioni sulle torri centrali.

Il progetto è stato realizzato da Egea, Comune di Alba e Borgo San Lorenzo e prevede un’illuminazione su piazza del Duomo con una proiezione a 360 gradi di alto impatto scenico.

Ma non è che l’inizio del racconto; nei giorni successivi la cascata di stelle giallo-blu che riprende i colori di Egea, coinvolgerà vari Comuni di Langhe, Roero e Cuneese, in una narrazione di luci unica che attraverserà l’intera provincia cuneese e che trasformerà l’intero territorio nel simbolo di una comunità che si riconosce in un patrimonio condiviso di valori e tradizioni.

In totale saranno oltre 10.000 metri quadri illuminati con proiezioni natalizie, una grande festa di luci e colori a rappresentare una carica di energia positiva e festività serene per tutta la comunità.