Roccabruna: presso la borgata Norat il concerto di Natale della scuola primaria

Continuano gli appuntamenti e le iniziative a contatto con la natura per la scuola primaria di Roccabruna.



Sabato 11 dicembre, presso la borgata Norat, gli alunni hanno dato vita ad un emozionante concerto di Natale. Un momento semplice, di leggerezza, allegria e condivisione, ma dal profondo significato.



"L'essenza del Natale è proprio l'attesa" - spiegano le insegnanti - "L'Avvento come preparazione all'evento ed è in questo periodo che si coltiva la magia del Natale e i canti natalizi aiutano grandi e piccoli a prepararsi alla venuta del Bambino Gesù."



Messaggi di pace, armonia, speranza, gioia e serenità. Ogni classe, a turno, ha cantato la sua canzone, l'augurio in musica per un avvenire fatto di belle emozioni.



Il significato della ricorrenza. I bambini, nell'incontro con don Marco Bruno, parroco di Roccabruna, hanno poi parlato del significato religioso di questa tradizionale ricorrenza e della sua importanza.



In conclusione, gli alunni sono passati a distribuire delle pigne, a tutte le famiglie. Ad essere consegnato anche un piccolo biglietto: "La pigna è, infatti, simbolo di salute, fortuna e... non solo. Nella tradizione viene considerata emblema di buon auspicio. La tradizione popolare Siciliana ritiene che sia utile regalare delle pigne da appendere sopra la porta di casa come augurio di salute e buona fortuna alla famiglia che vi abita. Questo é l'augurio da parte nostra."



Presenti la prof.ssa Vilma Margherita Bertola, dirigente dell'Istituto Comprensivo ed il sindaco di Roccabruna Marco Arneodo. La giornata è stata possibile grazie alla disponibilità e alla accoglienza dell'associazione "Norat Memoria e Futuro".