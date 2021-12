Aperta la prevendita online per il Concerto di Capodanno 2022 ad Alba

Nella suggestiva Chiesa di San Domenico, fiore all’occhiello di Alba e del territorio Unesco, ritorna il Concerto di Capodanno, giunto alla XV edizione. L’entusiasmante concerto è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio d’anno piemontese. Il soprano coreano Sung Hee Park, acclamato sui palcoscenici di tutto il mondo e Giuseppe Nova, flautista e Direttore artistico della manifestazione, saranno i solisti di questo concerto con l’Orchestra Classica di Alessandria diretta da Andrea Oddone, che a fianco dell’attività direttoriale con importanti formazioni in tutta Europa è anche compositore e trascrittore. Ci sarà inoltre la partecipazione di Sang Eun Kim e Hyunjeong Lee, già allieve di Sung Hee Park e ora in Italia per iniziare una brillante carriera artistica che proporranno, con la stessa Sung Hee Park, alcune gemme per tre soprani.

Un concerto accattivante che passando da Mozart all’opera italiana, porterà al rito beneaugurale e gioioso della tradizione viennese, con alcuni capolavori della famiglia Strauss. Un concerto e un appuntamento di bellezza e armonia per festeggiare questo inizio d’anno in musica.

Biglietteria e prenotazione posti

Prenotazione online sul sito www.albamusicfestival.com tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito, biglietti: 20 euro (Settore A file 1-11), 15 euro (Settore B da fila 12), 10 euro per i minori di 14 anni. L’assegnazione dei posti seguirà l’ordine cronologico delle prenotazioni, il ritiro dei biglietti sarà possibile dalle ore 15:00 il giorno del concerto presso il banco d’accoglienza all’entrata della Chiesa di San Domenico.

In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati il giorno stesso dalle ore 15 nel luogo del Concerto.

Per particolari esigenze telefonare al numero 0173.362408 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 oppure inviare un’email a: simona.dellavalle@smcm.it.

Per gli Amici di Alba Music Festival è possibile scegliere i biglietti nel Settore A a 15 invece di 20 euro, tramite prenotazione entro il 26 dicembre (Come diventare Amico sul sito www.albamusicfestival.com/it/amici-del-festival).

L’ingresso al concerto seguirà le normative vigenti.

Informazioni

Tel. 0173.362408

info@albamusicfestival.com

www.albamusicfestival.com