Bra: drive-in ex Santo Spirito, senso unico “di emergenza” in un tratto di via Ospedale

Sarà attivato esclusivamente nei momenti di maggiore afflusso di veicoli nell’area e verrà gestito direttamente dalla Polizia Locale il senso unico istituito con ordinanza n. 457 in via Ospedale, nel tratto compreso tra viale Madonna dei Fiori e via Craveri, in direzione San Michele.

Il provvedimento si rende necessario per disciplinare, come richiesto anche dal Dipartimento di Prevenzione Asl Cn2 Alba Bra, l’accesso dei veicoli negli orari in cui vengono effettuati i tamponi rapidi e molecolari presso il drive-in allestito nella sede dell’ex pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito di Bra. Il senso unico in salita, operativo solo nei momenti di forte afflusso e regolamentato in loco dagli agenti della Municipale, permetterà di decongestionare il traffico attraverso percorsi alternativi, favorendo l’incolonnamento dei veicoli in attesa di effettuare il tampone ed evitando nel contempo l’intralcio alla circolazione dei mezzi che percorrono via Ospedale verso destinazioni diverse.

Il senso unico con attivazione “all’occorrenza” sarà in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria. (em)