A Saluzzo auguri artistici del FAI alla Croce Nera

Christmas in FAI è il titolo dell’evento proposto dal Gruppo FAI Giovani di Saluzzo, in calendario sabato 18 e domenica 19 dicembre nella chiesa della Croce Nera, in piazzetta San Nicola. In mostra le opere del giovane artista revellese Marco Tallone con l’accompagnamento in musica di Alessandro Aigotti e Luca Giuliano.

“Cogliamo l’occasione del Natale per incontrarci in una cornice suggestiva come quella della Chiesa di San Giovanni Battista Decollato, meglio nota come Croce Nera – afferma il capogruppo Edoardo Ghigo – dove all’interno faremo convivere l’ arte barocca dell’edificio con l’arte moderna dell’artista, accompagnati da una musica d’ambiente”.

Il gruppo FAI Giovani ringrazia il Comune di Saluzzo e l’associazione Collegium Artium per la collaborazione.

Apertura dalle 15:30 alle 18.

L’evento è aperto a tutti (green pass) con un contributo a partire da 3 euro. Possibilità per tutti di tesserarsi al FAI e in particolare per i giovani under 25, alla quota agevolata.

Per informazioni: saluzzo@faigiovani.fondoambiente.it