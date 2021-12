Anno intenso per la Lilt Bra, più di duemila le visite nella sede di via Magenta

Si chiude un anno molto intenso per la sede braidese della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) di via Magenta.

Ne abbiamo parlato con la fiduciaria Florens Panero: "Nel 2020 ci siamo fermati da marzo a giugno, per poi riprendere con le visite di prevenzione, rispettando tutte le misure di sicurezza, grazie ai volontari che si sono subito resi disponibili. Dopo la pandemia, possiamo contare su un direttore sanitario, il dott. Andrea Gili, e quest’anno, dopo aver aderito alla campagna vaccinale, siamo tornati piano piano a pieno regime, per un totale di 10 autisti e altre 10/12 persone che si occupano della segreteria. Nel 2021 sono state effettuate finora 1900 visite preventive dermatologiche, oltre 300 visite senologiche con ecografia (per le donne sotto i 44 anni, che non rientrano nel programma di ‘prevenzione serena’), 50 visite urologiche e una trentina gastroenterologiche. Quest’ultima è un’attività appena partita, ma che ha già avuto ottimi riscontri: in questo periodo molti trovano difficoltà a recarsi in ospedale, così proponiamo loro un primo controllo. Chi dovesse riscontrare delle problematiche, viene inviato all’Asl dell’territorio. Inoltre, abbiamo offerto circa 200 viaggi per accompagnare, chi ne ha bisogno, in ospedale, oggi soprattutto a quello Verduno, andando a prenderlo a casa propria e poi aspettando che abbia finito. Tutto grazie anche alla disponibilità dei medici volontari, che hanno dedicato parte del loro tempo alla prevenzione, e al personale della sede di Cuneo da cui dipendiamo, in particolare le tre impiegate che ci supportano sempre".

In parallelo, la Lilt propone anche delle attività con le scuole, continuate, in modalità online, anche nei periodi di chiusura. Queste hanno coinvolto oltre 600 bambini di materne e elementari con lezioni, tenute da una psicologa, su come stare bene, in particolare rimarcando l’importanza di mangiare sano e di fare dello sport. "Ora vogliamo coinvolgere anche le Medie focalizzandoci sul fumo e sull’alcool: non semplicemente imponendo divieti, ma incentivando gli stessi studenti a fare delle riflessioni affinché capiscano perché questi sono così diffusi tra i loro coetanei", precisa Panero.

In programma c’è la riattivazione dei corsi per smettere di fumare, interrotti con la pandemia e l’apertura di uno sportello psicologico rivolto a caregiver e parenti di malati terminali, per aiutarli a superarle il lutto, e a quelli di pazienti oncologici, offrendo sostegno all’accompagnamento, in stretta collaborazione col Comune di Bra. Per usufruire di tutti i servizi erogati dall’associazione, è necessario prenotarsi chiamando lo 0172432575

Data l’impossibilità di svolgere la consueta cena di Natale, martedì 21 dicembre, presso Istituto Salesiano, è proposto un momento conviviale per tutti i volontari braidesi, per ringraziarli della loro presenza e scambiarsi di persona gli auguri.