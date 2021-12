Benvenuta nel club: Zonta Saluzzo accoglie Roberta Merlini medico dell’ospedale cittadino

Nella serata degli auguri di Natale, una delle più simboliche del sodalizio e in questo caso emozionante dopo lo stop della pandemia, Zonta Saluzzo, ha accolto Roberta Merlini, medico dell’ospedale cittadino e festeggiato altre due socie, Elena Bano e Andreina Vignolo, la cui entratura ufficiale era stata penalizzata dalle restrizioni Covid nel 2021.

Spilla e rose gialle ( simbolo zontiano) da parte dell’Area Director (area 3, distretto 30) Nadia Garis con l’ applauso di benvenuto alla nuova socia torinese di nascita, saluzzese di adozione, che da settembre del 2013 è dirigente medico presso l’’Ospedale di Saluzzo, nel reparto di Medicina interna diretto da Maurizio Delucchi. In precedenza aveva operato presso l’ospedale di Mondovì, sempre nella Medicina interna e nel 2009 presso la clinica di riabilitazione cardiorespiratoria di “Villa Serena “ di Piossasco.

Nel curriculum di Roberta Merlini, presentato da Alessandra Piano e che ha abbracciato la mission di Zonta international, davanti alla presidente del sodalizio saluzzese Anna Maria Gavatorta, numerose esperienze: dal dottorato di ricerca in clinica farmacologica, a corsi di formazione su medicina e utrizione, diploma SISDOH medicina omeopatica e medico di Segnale. Tra le occupazioni anche quella di mamma di tre figli: Stefano 11 anni, Simone 9 anni e Sara 6 anni.

“Mi entusiasma pensare che da 102 anni ( il club femminile è nato a Buffalo (USA) nel 1919 ) ci sono donne che lavorano per aiutare altre donne, in vari ambiti. E mi ha sempre colpito l’eterogeneità degli interventi, di aiuto e di sensibilizzazione, portati avanti nella comunità saluzzese dal club cittadino".

Se la pandemia ha limitato molto le attività di raccolta fondi, ha sottolineato la presidente Gavatorta nella serata dedicata alla Membership "con coraggio e resilienza non ci siamo mai fermate…abbiamo continuato la nostre assemblee usando il web, grazie alle socie più giovani, organizzato dirette facebook per i nostri service e per far conoscere Zonta. E per la prima volta, anche l’ingresso di nuove socie via zoom".

Tra gli ospiti in rappresentanza delle Istituzioni: l’assessora alle attività produttive del comune Francesca Neberti, la Presidente Zonta Club Cuneo Lina Giammusso Fontana, la Presidente Nazionale Movimento Donne Impresa di Confartigianato Daniela Biolatto, la Presidente Confartigianato di Cuneo Zona di Saluzzo Daniela Minetti ed Emanuela Corti volontaria della Croce Verde.

La serata che si è svolta al ristorante “Le Quattro Stagioni”, ha visto una raccolta fondi a favore dell’Associazione di Volontariato DI.A.Psi (nata per sostenere i malati psichici e le loro famiglie) raccolta che si aggiunge alla donazione della dottoressa Antonella Cordero. “Purtroppo le misure restrittive di questi due anni hanno impattato significativamente sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti facendo iniziare o aggravare o destabilizzare la situazione di chi già soffriva o era predisposto a disturbi psichici – conclude la presidente - Sono davvero numerose le richieste di aiuto e sostegno a favore di ragazze e ragazzi e alle loro famiglie".