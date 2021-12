Bra, Vigili del Fuoco in festa per la patrona Santa Barbara nella solennità dell’Immacolata

Rappresentano la capacità di affrontare il pericolo con slancio, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. Sono i Vigili del Fuoco a cui tutti, ogni giorno, rivolgiamo il nostro grazie per esserci. Accanto a tanta professionalità e preparazione c’è anche il dono della fede, che li porta ad onorare ogni anno la loro patrona Santa Barbara.

Mercoledì 8 dicembre i Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Bra hanno festeggiato la ricorrenza, aprendo le porte della caserma di via Montegrappa, 19. La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa in onore dei Caduti, presieduta da padre Gianfranco Testa, seguita dal saluto delle autorità civili e dalla benedizione dei mezzi di soccorso.

La fase istituzionale ha visto celebrare l’impegno e la missione degli uomini del Distaccamento di Bra e, più in generale, di tutti i Vigili del Fuoco. Per loro gli elogi del Capo del Distaccamento, Valter Rosso, alla luce dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso di un anno molto impegnativo, che li ha sempre visti in prima fila. Uomini forti e generosi, che non conoscono paura, sempre pronti ad affrontare il fuoco, l’acqua e le insidie della natura per amore del prossimo.

Presenti all’appuntamento, tra gli altri, il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, il consigliere comunale Bruna Sibille, il funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, Gianni Mariano, rappresentanti delle Forze dell’ordine ed il neopresidente degli artigiani Luigi Capocchia, che ha fatto dono al comando di una ricetrasmittente.

Infine la consegna di targhe e benemerenze, alla presenza delle autorità. Hanno ricevuto il diploma e il piccone simbolo della loro attività per aver raggiunto la pensione i capisquadra Mauro Borgogno e Aurelio Calà ed i Vigili volontari Cosimo Baietta e Sergio Galvagno. Riconoscimento anche a Francesco Massena per i 15 anni di servizio prestati nel Corpo.

“Il pensiero e un forte grazie va ai tanti volontari che nella caserma di Bra mettono al servizio di tutti il loro tempo, la loro esperienza, la preparazione, il coraggio e l’amore per la persona umana ed i beni privati e pubblici. Grazie per il grande esempio di solidarietà civica che ci date ogni giorno. Mi auguro che siano sempre più numerosi i giovani che vogliono seguire la vostra strada, impegnandosi in prima persona per la comunità”: così Gianni Fogliato.